8 عقوبات لـ رونالدو خلال مسيرته الكروية أبرزها كسر أنف واعتداء على الحكم

بسبب ما بدر منه في المباراة الأخيرة التي جمعت فريقه النصر السعودي أمام نظيره الشباب في دوري روشن، تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي لعقوبة من قبل لجنة الانضباط الخاصة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تتضمن الإيقاف لمدة مباراة واحدة بجانب دفع غرامة تُقدر بنحو 10 آلاف ريال، إضافة لـ20 ألف ريال أخرى قيمة شكوى فريق تادى الشباب السعودى.

ويُذكر أن رونالدو تعرض للعديد من العقوبات بسبب أفعال مماثلة على مدار تاريخه الكروي، نستعرض معكم عقوبات اللاعب التي تعرض لها خلال مسيرته الكروية..

تصرف غير لائق مع الجماهير

هي الأولي في مسيرة اللاعب الكروية في المباريات الرسمية، فى عام 2006، تعرض كريستيانو رونالدو لعقوبته الأولى في شهر ديسمبر من عندما كان لاعبًا في صفوف مانشستر يوناتيد، بعدما قام بتصرفات غير لائقة كانت موجهة إلى جماهير فريق بنفيكا البرتغالى، في المواجهة التي جمعتهم مع الشياطين الحمر في دوري أبطال أوروبا، وتعرض وقتها لعقوبة الإيقاف مباراة واحدة، وغرامة مالية 3 آلاف يورو، حيث كانت تلك العقوبة.

كسر أنف لاعب الخصم

ثانى العقوبات التى تعرض لها رونالدو في تاريخه الكروي، جاءت فى عام 2010، عندما كان لاعبًا في صفوف ريال مدريد الإسباني بسبب ما بدر منه في المواجهة التي جمعت الملكي أمام نظيره ملقة في ختام الدور الأول بالدوري الإسباني، حيث اعتدى اللاعب باليد على باتريك متيليجا لاعب ملقة، ما أسفر عن طرده من تلك المواجهة بجانب تعرض باتريك لكسر في الأنف احتاج نحو ثلاثة أسابيع لتعافيه.

وأصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم قراره بإيقاف رونالدو لمدة مباراتين تحت بند استخدام العنف بدلًا من اللجوء إلى بند الاعتداء على الخصم والذي كان سيكلف اللاعب لعقوبة تتراوح من أربعة إلى 12 مباراة حسب ما كانت تنص عليه قوانين اللائحة بالاتحاد الإسباني لكرة.

الاعتداء على مدافع أتليتك بلباو

العقوبة الثالثة التي تعرض لها رونالدو كانت في عام 2014، حيث قام اللاعب في تلك الفترة بالاعتداء على كارلوس جوربيجي مدافع نادي أتليتك بلباو في المواجهة التي جمعت الفريق بريال مدريد، وتعرض رونالدو في تلك المواجهة للطرد المباشر من قبل حكم المباراة والذي قام بتدوين ما فعله اللاعب، كما تعرض لعقوبة من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم تضمنت إيقافه 3 مباريات.

الاعتداء على لاعب قرطبة

وكانت العقوبة الرابعة في العام التالي مباشرةً، حيث قام اللاعب بالاعتداء على أحد لاعبي نادي قرطبة الإسباني في المواجهة التي جمعتهم أمام ريال مدريد، ما أسفر عن تعرض اللاعب للطرد المباشر، بجانب إصدار قرار بإيقافه في مباراتين من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

دفع حكم مباراة الكلاسيكو

وخامس العقوبات جاء في عام 2017، حيث وصل رونالدو إلى أقصى عقوبة له في مسيرته الكروية، بعدما دفع حكم المواجهة التي جمعت بين ريال مدريد وبرشلونة في ذهاب كأس السوبر الإسباني، بسبب إشهاره البطاقة الصفراء الثانية في وجهه بعدما حاول التمثيل في احتكاكه مع أومتيتي لاعب فريق برشلونة مما أدى إلى غضب رونالدو، وعرضه للإيقاف لمدة خمس مباريات، بجانب دفع غرامة تُقدر بنحو 3 آلاف يورو، مع تغريم ريال مدريد نحو 1400 يورو.

تقليد احتفالية دييجو سيميوني

العقوبة السادسة.. ولم تقتصر عقوبات رونالدو مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد فقط، بل عوقب اللاعب بعد انضمامه إلى فريق يوفنتوس الإيطالي، حيث تعرض النجم البرتغالي لدفع غرامة تُقدر بنحو 20 ألف يورو بسبب قيامه بتقليد احتفالية المدرب دييجو سيموني مدرب فريق أتلتيكو مدريد في المواجهة التي جمعت الطرفين في إياب دور لـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وتلقى رونالدو تلك العقوبة الصادرة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والذي رفض التحقيق مع اللاعب بشأن هذا الاحتفال، بعدما ثارت مخاوف عديدة تتعلق بإيقافه.

تحطيم هاتف مشجع

العقوبة السابعة.. بعد عودة كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد، لم يسلم أيضُا من تلقي العقوبات، حيث تعرض البرتغالي للإيقاف لمدة مباراتين مع الشياطين الحمر في عام 2019، بسبب قيامه بتحطيم هاتف مشجع تابع لفريق إيفرتون يبلغ من العمر 14 عامًا أثناء توجه اللاعب إلى غرف تبديل الملابس عقب خسارة اليونايتد في البريميرليج.

عدم تنفيذ أوامر المدير الفني

العقوبة الثامنة.. جاءت قبل رحيل كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد، تعرض النجم البرتغالي لعقوبة أخيرة، حيث رفض تنفيذ أوامر تين هاج مدرب الشياطين الحمر بعدما طلب منه المشاركة في المواجهة التي جمعت فريقه أمام توتنهام عندما كان جالسًا على مقاعد البدلاء، كما قام بمغادرة الملعب ما أسفر عن تلقيه عقوبة بالاستبعاد عن قائمة الفريق في المباريات التي تلت تلك المواجهة.