انتهاء أزمة تعطل تقنية كشف التسلل في الدوري الممتاز

انتهت أزمة تعطل خاصية رسم خطوط التسلل الموجودة بتقنية الفيديو «VAR»، والمعمول بها في مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكانت خاصية رسم خطوط التسلل، قد عادت للعمل مجددًا بشكل طبيعي، واستعملها الحكام في المباراة التي أقيمت أول أمس «الثلاثاء»، فى بطولة الدوري والتي جمعت فريقي الأهلي وبلدية المحلة.

وكانت خاصية كشف التسلل قد تعطلت في المباريات الـ 3 الأخيرة، بالجولة الـ«13» لبطولة الدوري، وكذلك المباراة الافتتاحية للجولة الـ«14»، لعدم سداد اتحاد الكرة المقابل المالي اللازم لاستمرار عمل السوفت وير الخاص بهذه الخاصية.

اتحاد الكرة، كان قد قام بسداد المقابل المالي المطلوب، للشركة الإسبانية المسئولة عن تشغيل تقنية الفيديو «VAR»، ما سمح بإعادة عمل خاصية كشف التسلل بشكل طبيعي من جديد.

وعلى ذلك فإن المباريات التي أقيمت دون وجود خاصية رسم خطوط التسلل، تكون نتيجتها صحيحة ولا يُوجد أي شبهة بطلان بها، نظرًا لأن تقنية الفيديو بكاملها بما فيها خاصية رسم خطوط التسلل ليست من الشروط الأساسية لصحة مباراة كرة القدم، وهو الأمر المنصوص عليه في اللوائح وتعرفه جميع الأندية.