بناءًا على توصية مارسيل كولر لا خلافات على مفاوضات تجديد السولية مع الأهلي

بدأ مسئولوا النادي الأهلي فى اتخاذ خطوات جادة وحاسمة، فى المفاوضات مع لاعب الوسط بالفريق الأحمر عمرو السولية، صاحب الـ34 عاماً، من أجل تجديد عقده والبقاء برفقة المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وكانت المفاوضات مع السولية، قد شهدت خلاف مالي بسيط بين الأهلي والسولية، إلا أن المسألة مسألة وقت وينتهى موضوع التجديد للاعب مع المارد الأحمر، حيث أن المفاوضات بين الأهلي والسولية لا تزال قائمةً وتسير بشكل جيد، ورغم هذا الخلاف المال بين الطرفين، إلا أن رغبة اللاعب فى البقاء فى القلعة الحمراء هو المسيطر بشكل إيجابى وستحسم التجديد.

ويُذكر أن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مارسيل كولر، قد أوصى فى تقاريره باستمرار اللاعب مع الفريق.

ويرتبط عمرو السولية، بعقدٍ ساري مع النادي الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ بشكل مجانٍ حال أراد ذلك دون العودة لإدارة القلعة الحمراء.

ومن المعروف أن عمرو السولية صاحب الـ34 عاماً، قد انضم لصفوف النادي الأهلي في عام 2016 قادماً من الشعب الإماراتي، وسبق له اللعب لنادي الإسماعيلي في بداياته.