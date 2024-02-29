سقوط كارثى لمشجع من مدرّج الملعب أثناء مباراة تشيلسى وليدز يونايتد

شهدت مباراة تشيلسي ضد ضيفه ليدز يونايتد، على ملعب «ستامفورد بريدج»، في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، واقعة كارثية.

وكان الفريق الضيف تشيلسى، قد نجح في هز شباك مُضَيفه ليدز يونايتد مرتين عن طريق ماتيو جوزيف، في الدقيقتين 8 و59 على التوالى من عمر اللقاء.

وذكرت إذاعة «talk sport» البريطانية، أن الهدف الأول للضيوف تسبب في سقوط أحد المشجعين من أعلى مدرجات الملعب أثناء الاحتفال الجنوني بالهدف المبكر، ليُسرع إليه المسعفون على الفور، فى محاولة منهم لإنقاذ المشجع.

وقد تعامل الطاقم الطبي مع الموقف بمساعدة عدد كبير من أفراد الأمن والشرطة، دون أن تتوقف المباراة في تلك الأثناء، حيث بدا المشجعون القريبون من الحادثة في حالة صدمة، قبل أن يصفقوا بمجرد حمل المشجع بعيدا، لنقله إلى المستشفى على الفور.

وكان فريق تشيلسي قد فاز على مضيفه فريق ليدز يونايتد بنتيجة (3-2)، أمس «الأربعاء»، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي، ليضرب البلوز موعدا مع ليستر سيتي في ربع النهائي.