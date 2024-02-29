مُقترح بتعديل التبديلات.. وتوصيات «FIFPRO» إلى «IFAB» للتعامل مع ارتجاج المخ

وجه الاتحاد الدولي للمحترفين ومنتدى الدوريات العالمية، الدعوة إلى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بضرورة تحسين التعامل مع حالات الإصابة بارتجاج المخ.

وخاطب «FIFPRO» مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «IFAB» قبل الاجتماع العام السنوي، يوم «السبت» المقبل 2 مارس، للتعبير عن ما يلي فيما يتعلق بإدارة الارتجاج:

– حان الوقت لدمج استبدال اللاعب المشتبه إصابته بارتجاج المخ في قوانين اللعبة، بعدما مرت 3 سنوات منذ أن بدأت العديد من المسابقات في تجربتها.

– تواصل العديد من اتحادات اللاعبين والبطولات السعي للحصول على تصريح لتجربة فكرة التبديلات المؤقتة، مما يتيح للأطباء وقتًا كافيًا لتقييم الارتجاجات المحتملة.

– انضمت رابطة كرة القدم الأسكتلندية للمحترفين، ورابطة الدوري الأسترالي للرجال إلى الدعوة، لإجراء تجارب بديلة مؤقتة لارتجاج المخ في بلديهما، أسكتلندا وأستراليا.

– وفقًا لبيان الإجماع السادس لمجموعة الارتجاج في الرياضة «CISG» المنشور في المجلة البريطانية للطب الرياضي «BJSM»، إن التقييم الجانبي للرياضي المحتمل تعرضه لارتجاج، يجب أن يستغرق ما لا يقل عن 10 إلى 15 دقيقة، وهو ما يتوافق مع طلب استبدال الارتجاج المؤقت.

وينص القانون الذي تم تجريبه خلال بعض البطولات الدولية بالسنوات الثلاثة الأخيرة، باستبدال اللاعب المشتبه إصابته بارتجاج في المخ، دون احتسابه ضمن التغييرات المحددة، وتمت تجربته لأول مرة في مونديال الأندية 2021 في قطر.بينما الآن «FIFPRO» يوصي بإمكانية دخول أحد اللاعبين بشكل مؤقت بدلًا من اللاعب المشتبه إصابته بارتجاج في المخ، لحين تقييم حالته الطبية خلال 10 – 15 دقيقة.