مارسيل كولر: نلعب للفوز أمام يانج أفريكانز.. ونقيّم حالة عبد المنعم

كشف المدير الفني لفريق النادي الأهلي مارسيل كولر، عن حالة مدافع الفريق محمد عبد المنعم، وفرصته للاشتراك فى لقاء يانج أفريكانز التنزاني في مرحلة المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال المدير الفنى لأهلى مارسيل كولر في تصريحات صحفية، اليوم «الخميس»، إن محمد عبد المنعم اشتكى من آلام في مباراة بلدية المحلة، وتم استبداله كإجراء احترازي وسيتم تقييم حالته في المران الختامي.

وأضاف مارسيل كولر، أن هناك إصابات عديدة في صفوف الفريق، ولكن في الوقت نفسه يوجد عناصر قادرة على التعويض في جميع المراكز ومن بينها خط الدفاع بعد الإصابة التي أبعدت ياسر إبراهيم عن المشاركة مع الأهلي.

وعبّر المدير الفني كولر، أن فريق يانج أفريكانز أظهر قدرات جيدة في المباراة الماضية ضد شباب بلوزداد والتي انتهت لصالح بطل تنزانيا بنتيجة (4-0)، مُشددًا على أن الفريق يحتاج إلى كامل تركيزه غدًا أمام يانج أفريكانز للحصول على الثلاث نقاط.

وأختتم مارسيل كولر تصريحاته برسالة وجهها إلى جماهير الأهلي، طالبهم فيها بالوقوف خلف الفريق، والحضور بكثافة خلال المباريات الرسمية التي يخوضها الفريق موضحًا أن جماهير النادي دائمًا ما تطالبه بالفوز بأفريقيا، وهذا الأمر يحتاج إلى مجهود كبير وفي نفس الوقت يحتاج إلى حضور جماهيرى اكبر لدعم للاعبين اثناء المباراة باعتباره أمرًا في غاية الأهمية.

جدير بالذكر أن فريق الأهلي يتصدر ترتيب مجموعته برصيد (9 نقاط)، ثم يأتي فريق يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد (8 نقاط)، وبعد ذلك يأتي شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد (5 نقاط)، وأخيرًا نادي ميدياما برصيد (4 نقاط).