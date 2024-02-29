عقوبة تعاطى المنشطات تُهدد بول بوجبا بانتهاء مشواره في كرة القدم

أصدرت السلطات الإيطالية عقوبة طويلة، بحق النجم الفرنسي ولاعب اليوفنتوس بول بوجبا، ستنهي فعليا مشواره في كرة القدم، بعد أن قررت السلطات الرياضية في إيطاليا، وبناءًا على طلب مكتب المدعي العام إيقاف بول بوجبا، 4 أعوام، عن ممارسة كرة القدم، بعد ثبوت تعاطيه المنشطات قبل أشهر.

وخلال فحص المنشطات بعد مباراة يوفنتوس الأولى بالدوري الإيطالي هذا الموسم، في أغسطس 2023، ثبت تعاطي النجم الفرنسي بول بوجبا منشط «التيستيستيرون»، كما ثبت انها ليست المرة الأولى للاعب حيث كان قد فشل فى اخيبارات تعاطى المنشطات من قبل.

وكان بوغبا قد عانى من الإصابات بالسابق، وكان الموسم الحالي «فرصته الأخيرة» للعودة لمستواه السابق، حيث كتب اسمه بين المواهب الواعدة في عالم كرة القدم.

وسقط بوجبا في اختبار المنشطات في أغسطس 2023 الماضى، وتحديدًا بعد مباراة ضد أودينيزي بالجولة الأولى من الدوري الإيطالي، ووقعت عليه أقصى عقوبة.

واليوم «الخميس»، تأكدت مخاوف اللاعب، من إصدار عقوبة تمتد لأربعة أعوام، مما يعني أنه سيسمح له العودة للعب بعمر 35 عاما، في مارس من عام 2028، علمًا بأن اللاعب سيبلغ عامه الـ31، بعد أسبوعين.