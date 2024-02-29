نور الشربيني فازت باللقب السادس.. وتتوج ببطولة «ويندي سيتي» المفتوحة للإسكواش

توجت بطلة العالم في الإسكواش والمصنفة الأولى عالميا نور الشربيني، بلقب بطولة «ويندي سيتي» المفتوحة، بعد أن تغلبت في المباراة النهائية على زميلتها المصنفة الثانية عالميا نوران جوهر، بنتيجة 3-1 في الأشواط والتي جاءت كالتالي 11-7, 6-11, 11-4, 11-4 فى أقل من ساعة، وتحديدًا استغرقت المباراة 50 دقيقة.

وبتحقيق نور الشربينى هذه البطولة، تصل اللاعبة المصرية للقب للبطولة السادسة لها هذا الموسم، وتواصل صدارة التصنيف العالمي للمحترفات، كما رفعت نور الشربيني رصيدها من الألقاب في مرحلة الاحتراف، إلى 40 لقبا وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ الإسكواش.

وكانت بطولة «ويندي سيتي» المفتوحة لرجال وسيدات الإسكواش، قد انطلقت يوم «الخميس» 22 فبراير الجاري، بولاية شيكاجو في الولايات المتحدة الأمريكية، وهى إحدى البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وشارك فيها 96 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، ويبلغ مجموع جوائزها 250 ألف دولار.