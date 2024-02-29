شيكابالا يجديد عقده مع الفارس الأبيض لمدة عامين

أعلن اللاعب محمود عبد الرازق «شيكابالا»، صباح اليوم «الخميس»، تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، ويرتدي شيكابالا قميص الزمالك منذ بدأ مسيرته مع كرة القدم، قبل أن يخرج في إعارات وانتقالات عدة، عاد بعدها إلى القلعة البيضاء.

شيكابالا كتب عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «استكمالًا لمسيرة عمرها أكثر من 30 عامًا بدأتها منذ طفولتي في هذا الكيان العظي، أتشرف بالتجديد لبيتي الأول والأخير نادي الزمالك، أكبر قلعة رياضية في مصر والوطن العربي، والذي لا يربطني به أي عقود مكتوبة، لكن العقد والعهد بيننا هو عقد أزلي بين ابنٍ تربى وانتمى لهذا الصرح العظيم وبين كيان أعشقه منذ الصغر».

وأكمل صاحب الـ37 عامًا: «أقدم الشكر لجمهور الزمالك الداعم لي منذ بداية مسيرتي وإلى الآن، والشكر موصول لمجلس إدارة نادي الزمالك علي تجديد الثقة وأتمنى لهم التوفيق في إعادة نادينا الحبيب إلى منصات التتويج كما عاهدناه على مر تاريخنا العريق.. عاش الزمالك وجمهوره».

وفى سياق متصل، فقد وقع شيكابالا للأبيض لمدة عامين إضافيين، وخاض شيكابالا هذا الموسم 16 مباراة في كل المسابقات الرسمية مع الزمالك، سجل خلالها 4 أهداف كما قدم 3 تمريرات حاسمة.