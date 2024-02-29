برلماني: حضور الرئيس السيسي كافة احتفالات قادرون باختلاف رسالة جبر لذوي الهمم

أكد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، أن ذوي الهمم حظوا باهتمام كبير من الدولة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، ولم يوجد رئيس فعل ذلك من قبل سواء من الدعم المادي أو التشريعات اللازمة لدمجمهم في المجتمع.

وأوضح عكاشة، أن تخصيص الرئيس السيسي 10 مليار جنيه لصندوق قادرون باختلاف تستهدف زيادة المٌنشآت المٌتخصصة لخدمات ذوي الهمم والاستمرار في إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة والدعم النقدي، وعمليات التوظيف في الجهات الحكومية، فضلا عن صدور القانون الخاص بدعم صندوق قادرون باختلاف.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن حرص الرئيس السيسي على حضور كل الفعاليات الخاصة بقادرون باختلاف رسالة جبر خواطر لذوي الهمم

ولفت النائب عمرو عكاشة إلى التزام الدولة المصرية بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم في جميع المجالات، وتوفير كافة الخدمات التي تضمن لعم حياة كريمة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في مختلف جوانب الحياة العامة، فضلا عن دور المجتمع في تغيير الصورة النمطية عن ذوي الهمم.

وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على عدم غلق مصر معبر رفح دليل على دعم مصر القضية الفلسطينية وعدم تركها ابدا فضلا عن عدم السماح بتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضه.

وتابع عضو مجلس الشيوخ،أن كلمة الرئيس السيسي رسالة قوية من مصر تؤكد على دعمها للقضية الفلسطينية، والتزام مصر بمبادئها تجاه الشعب الفلسطيني.

واعتبر النائب عمرو عكاشة، تسليط الضوء خلال احتفالية قادرون باختلاف على أطفال غزة والشعب الفلسطيني واستمرار مصر في تقديم كافة مجالات الدعم بمثابة حافز للشعب الفلسطيني لمواصلة نضاله من أجل تحقيق حقوقه المشروعة.