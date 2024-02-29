الأهلي وبيراميدز على وشك صفقة تبادلية بفرمان من مارسيل كولر

تشهد الأيام القليلة القادمة، صفقة تبادلية مُقترحة بين فريقى المارد الأحمر ونظيره فريق بيراميدز، يتحكم في مصيرها المدير الفنى للمارد الأحمر مارسيل كولر، وستكون مُعدة لإنهاء تفاصيل إبرامها خلال الفترة القادمة، حينما يُعطى كولر الاشارة بإتمامها.

وكشفت تقارير إعلامية رياضية مصرية، عن إمكانية حصول الأهلي على خدمات لاعب بيراميدز محمود صابر، فة مقابل انتقال أحمد عبدالقادر لصفوف الفريق السماوي.

وأشارت تلك التقارير إلى اقتراح بعض وكلاء اللاعبين، لعقد تلك الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز، ولكن إدارة القلعة الحمراء تدرس بعناية ودقة المقترح، لعرضه على المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

وبحسب التقارير، فإن إدارة الأهلي ستعرض على كولر هذا الأمر من أجل النظر فيه والوقوف على احتياجات الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل.

ويأتي هذا المقترح في ظل عدم اعتماد كولر على أحمد عبد القادر، واستبعاده من المشاركة بشكل مستمر، الأمر الذي يجعل اللاعب على مقربة من مغادرة أسوار القلعة الحمراء في نهاية الموسم.

ويُذكر أن لاعب فريق النادى الأهلى أحمد عبد القادر، كان قد شارك في 7 مباريات مع فريق الأهلي في الموسم الحالي بواقع 248 دقيقة لعب، وسجل اللاعب هدفاً واحداً وله تمريرتين حاسمتين.