خلال الاجتماع ال ٤٣ للجنة المرأة العربية:   مايا مرسي تكرر النداء للأمم المتحدة وتطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني   

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية ورئيسة المجلس القومي للمرأة صباح اليوم في اجتماع الدورة ال ٤٣ للجنة المرأة العربية علي المستوى الوزاري الذي تترأس دورته الحالية سلطنة عمان بمشاركة وزيرات ووزراء وممثلى الآليات الوطنية المعنية بشئون المرأة بالدول الأعضاء بجامعة الدول العربية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بهدف مناقشة أشكال التعاون العربي الهادف الي تعزيز تمكين المرأة العربية وتحقيق الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة لها.

وأشارت فى كلمتها أن نسبة النمو للشمول المالي للمرأة في الفترة من 2016 وحتى ديسمبر 2023 وصلت إلى 244% في حين أن نسبة نمو الشمول المالي للمرأة والرجل في نفس الفترة هي 174%،مشيرة إلى أنه جاري استكمال جهود مشروع أول تطبيق رقمى لمجموعات الادخار والاقراض الرقمي “تحويشة” ويتم ربطها بالنظم المصرفية.. ولأول مرة تكون ميسرات المجلس القومى للمرأة وكيلات مصرفيات بالقرى، كما يغطي برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” جميع أنحاء الجمهورية وبلغت نسبة السيدات المستفيدات منه ٧٥% .

وتابعت أنه في إطار عزيز الأجندة التشريعية المنصفة للمرأة في مصر، تم تعديل أحكام قانون الجنسية المصرية وتغليظ عقوبة التحرش وصدر تكليف رئاسي لدراسة قانون للحماية من الإيذاء البدني داخل الأسرة، ونواصل العمل على حماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز .. وتلقى الشكاوى.. وتعزيز نظام الإحالة واستمرار برامج رفع القدرات ،وجارى أيضًا استكمال العمل على الإطار الوطنى للاستثمار في الفتيات دوى يا نورة الذى يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، وتم انشاء وحدة محفز سد الفجوة والختم المصرى للمساواة بين الجنسين في القطاع الخاص بمقر المجلس القومى للمرأة ووصل عدد الشركات المصرية في القطاع الخاص المنضمة إلى المبادئ العالمية لتمكين المرأة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة الى 101 شركة ووصل عدد الشركات المصرية التي انضمت أو ما زالت في عملية إجراءات الانضمام إلى الختم المصري للمساواة بين الجنسين إلى 30 شركة.

وفي ختام كلمتها قالت: لن ننسي الحديث عن الأوضاع الغير الإنسانية للمرأة والطفل في فلسطين مع مرور ما يزيد عن ١٤٠ يوم على العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.. وانهيار جميع قيم ومعاني الإنسانية.

وكررت النداء للأمم المتحدة وآليات القانون الدولي الانسانى بضرورة وقف العدوان ووقف إطلاق النار بلا قيود أو شروط،والا يسمحوا بالتهجير القسري للنساء والاطفال خارج أرضهم مهما كان ..وفروا حماية خاصة للنساء والأطفال.. الآن من أجل الإنسانية..

وتمنت أن نشهد اليوم الذى تنتهى فيه معاناة المرأة الفلسطينية فى القريب العاجل.