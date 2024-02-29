انتهاء أزمة كهربا بعد سداد قيمة الغرامة كاملا لنادى الزمالك

أخيرا، تم اسدال الستار على قضية لاعبه الزمالك السابق ولاعب غريمه الأهلي حاليا، محمود عبد المنعم، المعروف “كهربا”.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، اليوم “الخميس” استلامه لقيمة مبلغ الغرامة المستحقة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق، والتي تبلغ قيمتها قرابة 2.5 مليون دولار.

وشدد مجلس إدارة نادي الزمالك في بيان على إنهاء الملف بالكامل، وإسدال الستار على القضية، بعد استلام مبلغ الغرامة بالكامل في حساب النادي الرسمي.

وأوضح البيان الذى أصدره الزمالك فى هذا الشأن، أنه سيتم التواصل مع الاتحاد الدولي “فيفا” والمحكمة الرياضية الدولية، لإخطارهما بقيام اللاعب بتسديد الغرامة المستحقة عليه لصالح نادي الزمالك.

وبذلك تكون قد انتهت أزمة كهربا مع نادي الزمالك واصبح اللاعب غير مهدد بالإيقاف.

وكان اللاعب محمود عبد المنعم كهربا والبالغ من العمر “28 عاما”، قد رحل عن فريق نادى الزمالك، رغم ارتباطه بعقد معه، في صيف 2019، وانتقل إلى “ديسبورتيفو أفيش” البرتغالي، ثم لاحقا انضم كهربا إلى الأهلي بعد فسخ عقده مع النادي البرتغالي في يناير 2020.