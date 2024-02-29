بعد  تطبيق حزمة الحماية الإجتماعية الجديد .. رفع بدل مخاطر الأطباء 300 جنيه

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 14 لسنة 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بوزارة الصحة، الذي تضمن تنفيذ ما جاء بحزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة، بشأن إقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر، إضافة إلى زيادة 100% في بدل السهر والمبيت.

وبموجب القانون الجديد، فمن المقرر أن تزيد قيمة البدل بواقع 300 جنيه لكل من الأطباء البشريين ليصبح 2000 جنيه، ولأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي ليصبح 1600 جنيه، ولأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين ليصبح 1500 جنيه، مع إقرار زيادة بواقع 250 جنيهًا على البدل الخاص بالحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين ليصبح 1350 جنيهًا.تمد التعديلات التي نشرتها الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، مظلة صرف حافز المناطق النائية للمغتربين وغير المغتربين من الأطباء بنسبة تتراوح من 200% إلى 600% من الأجر الأساسي ليتمتع بها كل من الأطباء البيطريين وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، بعدما كان صرف هذا الحافز مقتصرًا على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وفنيي التمريض الفنيين الصحيين.

وجاء ذلك التعديل الأخير تنفيذًا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، في 4 يناير/كانون الثاني 2020 ببطلان التمييز في حافز المناطق النائية للأطباء، بقصر صرفه على المغتربين وغير المغتربين من فئات المهن الطبية دون الأطباء البيطريين وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين.