الزمالك يحرز أغلى ثلاث نقاط أمام الداخلية في الجولة الـ”14″ من “دوريNile”

استعاد الزمالك نغمة الانتصارات في بطولة الدوري المصري الممتاز، بالفوز على ضيفه الداخلية 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم “الخميس”، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، فى منافسات الجولة الرابعة عشرة من المسابقة.

أحرز هدف المباراة الوحيد لاعب الزمالك عمر جابر، فى الدقيقة 82 من عمر اللقاء، بعد أن شارك بديلًا على حساب أحمد فتوح.

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده للنقطة 15 ليصعد للمركز 11 بفارق نقطة وحيدة عن الجونة صاحب المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الداخلية عند 8 نقاط في المركز السابع عشر، قبل الأخير.

كيف سارت المباراة

بدأ الزمالك المباراة بضغط كبير وسيطرة على وسط الملعب ولكن دون محاولات حقيقة على مرمى محمد مجدي، حارس مرمى الداخلية، حتى الدقيقة 18، حينما أرسل أحمد فتوح كرة عرضية، قابلها ناصر منسي برأسية قوية تمر بجوار القائم.

نوع فريق الزمالك من هجماته، وأرسل عبد الله السعيد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن تمر كذلك بجوار القائم إلى خارج الملعب.

فى حين لعب الداخلية دفاع منطقة، واعتمد على الهجمات المرتدة على استحياء، وفي الدقيقة 35، صوب لاعب الداخلية محمود حسونة، كرة مباشرة على مرمى الزمالك تصدى لها حارسه محمد صبحي.

ثم جاءت أخطر فرص الزمالك في الشوط الأول مع نهاية الشوط الأول وفى الدقيقة 44، من ركنية لعبها زيزو إلى داخل منطقة الجزاء سددها ناصر منسي برأسية قوية وتصدى لها حارس المرمى لترتد إلى دونجا الذي سدد الكرة لكن أبعدها الدفاع.

الشوط الثانى

ومع بداية الشوط الثاني لجأ المدير الفنى للزمالك جوزيه جوميز، إلى دكة البدلاء مبكرًا، وأشرك مصطفى شلبي بدلًا من سيف فاروق جعفر في الدقيقة 46.

وزاد الزمالك من ضغطه الهجومي بحثًا عن أول الأهداف، وجاءت أولى المحاولات عن طريق عبد الله السعيد في الدقيقة 50 عبر تصويبة قوية من خارج حدود منطقة الجزاء تصدى لها محمد مجدي.

وفي الدقيقة 53 أرسل فتوح كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء حاول إيهاب سمير، مدافع الداخلية إبعادها لتصل بالخطأ إلى زيزو الذي سدد رأسية تصدى لها حارس المرمى ببراعة.

ثم يلجأ الزمالك للكرات الأمامية خلف دفاعات الداخلية، وفى الدقيقة 56 تصل كرة إلى نبيل عماد دونجا الذي أرسلها عرضية أرضة لمصطفى الزناري الذي سدد في يد الحارس محمد مجدي، ليواصل تألقه في وجه لاعبي الزمالك.

ثم يجرى فريق الزمالك 3 تغييرات في محاولة تغيير الشكل الهجومي، فشارك عمر جابر في الدقيقة 59 بدلًا من أحمد فتوح، ثم يوسف أوباما في الدقيقة 67 بدلًا من ناصر ماهر، وشارك سامسون أكينولا في الدقيقة 75 بدلًا من مصطفى الزناري.

وتأتى التغييرات بثمارها، ونجح البديل عمر جابر في افتتاح التسجيل للزمالك في الدقيقة 83 بعدما استلم كرة مرسلة من نبيل دونجا ضربت دفاعات الداخلية وسدد كرة قوية أعلى الزاويا اليمنى للحارس محمد مجدي.

بعد الهدف تحول الداخلية من اللعب الدفاعي المطلق إلى محاولات الظهور الهجومي بحثًا عن تعديل النتيجة، ولكن دون خطورة.

وسرعان ما استعاد الزمالك الاستحواذ في وسط الملعب، ليجبر فريق الداخلية على التراجع مرة أخرى إلى مناطقه الدفاعية خلال دقائق الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني، لينتهيالشوطالثاني والمباراة بإحراز الزمالك لنقاط اللقاء.