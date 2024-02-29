التعادل الايجابى يحسم نتيجة لقاء سموحة أمام مودرن فيوتشر واقتسما نقطتى المباراة في دورى Nile

انتهت منذ قليل مباراة فريق سموحة أمام نظيره فريق مودرن فيوتشر، بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم “الخميس”، على ستاد الإسكندرية، ضمن الجولة الـ14 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز “دورى Nile”.

جاء هدف فريق سموحة عن طريق حسام حسن مهاجم الفريق من علامة الجزاء، في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول، وأحرز هدف التعادل لفريق مودرن فيوتشر اللاعب الكاميرونى جوزيف نجويم في الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول.

وبهذة النتيجة يأتى فريق سموحة فى المركز السابع لجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة حيث لعب 13 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 12 هدف أيضاً.

فيما يأتي فريق مودرن فيوتشر فى المركز الثانى عشر برصيد 15 نقطة بعدما لعب 11 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 11 هدف.