يانج أفريكانز التنزاني فى ضيافة الأهلى لحسم صدارة المجموعة بدوري الأبطال

يستضيف فريق النادى الأهلي نظيره فريق يانج أفريكانز، في السادسة من مساء اليوم «الجمعة»، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، فى منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، من أجل تأهل حامل اللقب في صدارة المجموعة وليس المركز الثاني.

ويتصدر الأهلي، قبل مباراة اليوم، جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، يليه يانج أفريكانز برصيد 8 نقاط، فيما يحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

وقد حسم فريق النادى الأهلي، حامل لقب النسخة الأخيرة للبطولة، ومنافسه في مباراة اليوم يانج أفريكانز بطاقتي التأهل للدور ربع النهائي، قبل مواجهتهما اليوم، بعدما فاز يانج أفريكانز التنزاني على ضيفه شباب بلوزداد الجزائري 4-0مساء السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ويكفي الأهلي، صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، التعادل فقط للحفاظ على الصدارة التي يحتلها برصيد 9 نقاط يليه يانج أفريكانز بـ8 نقاط، فيما يحتاج يانج أفريكانز للفوز على الأهلي في القاهرة، لاقتناص بطاقة الصدارة.

ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني للأهلي مارسيل كولر، على التشكيل الأساسي للفريق، بعدما أراح عددًا منهم في الفوز الأخير 5-1 على بلدية المحلة في الدوري، وسيستعيد الأهلي في مباراة اليوم لاعبه مروان عطية، الذي غاب عن مواجهة ميدياما في الجولة الماضية بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ومن المتوقع أيضًا، أن يعود علي معلول للجانب الآيسر، عمرو السولية ومروان عطية في الوسط، بالإضافة إلى بيرسي تاو في الهجوم، كما تسود حالة كبيرة من التفاؤل بخصوص مشاركة محمد عبد المنعم رغم شكواه من آلام عضلية في المباراة الأخيرة.

فى حين يستمر غياب محمد الشناوي، محمود متولي، أليو ديانج وياسر إبراهيم للإصابة، فيما يغيب محمود عبد المنعم كهربا لأسباب فنية، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز والظهور بشكل قوي يقدم رسالة للجميع أن الفريق يسعى للحفاظ على لقبه للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

وواصل محمود عبد المنعم كهربا، الغياب عن قائمة النادي الأهلي، لمواجهة يانج أفريكانز للمباراة الثالثة تواليا بقرار فني من السويسري مارسيل كولر، فيما عاد أحمد نبيل كوكا لقائمة الأحمر بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به طيلة الفترة الماضية.

وجاءت قائمة النادي الأهلي، لمواجهة يانج أفريكانز بحسب التقارير الصحفية على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، علي معلول، كريم الدبيس، محمد هاني، أكرم توفيق.

الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، عمرو السولية، أفشة، حسين الشحات، كريم فؤاد، طاهر محمد.

الهجوم: رضا سليم، بيرسي تاو، وسام أبو علي، أنتوني موديست.

ويدير المباراة تحكيميًا البنيني لويس ديجندو حكم رئيسي، ويعاونه إيريك إيمافو ولويس هوتونو مساعدين، والحكم الرابع تنسيلا دياجاتشي.

وعلى جانب آخر، وفى نفس التوقيت، تُجرى مواجهة أخرى لحساب المجموعة الرابعة، وهى مواجهة شرفية بين شباب بلوزداد وميدياما الغاني على ملعب 20 أغسطس في الجزائر، حيث كانت خسارة شباب بلوزداد الأخيرة أمام مضيفه يانج افريكانز برباعية نظيفة سببًا رئيسًا في خروجه من المنافسة.