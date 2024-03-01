يورجن كلوب يعلن موعد عودة محمد صلاح للمشاركة مع «الريدز»

أعلن المدرب الألماني لفريق ليفربوبل يورجن كلوب، أن النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، لن يشارك مع الريدز غدًا «السبت» في مواجهة نوتنجهام فورست، والمقرر إقامتها على أرضية ملعب سيتي جراوند، في الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي: «محمد صلاح ليس بعيدًا عن العودة للمشاركة، لكنه لن يكون في الملعب غدًا ضد نوتنجهام، ربما يكون ذلك ممكنًا في الأسبوع المقبل، إنه في طريقه للعودة، ولكن بالتأكيد ليس جاهزًا لمواجهة الغد».

وأكمل كلوب: «داروين نونيز ودومينيك سوبوسلاي تدربا أمس مع الفريق، سوف ننتظر ونرى كيف ستكون حالتهما قبل اللقاء».

وأضاف: «روبرتسون وإندو لم يتدربا أمس، لكن من المنتظر أن يشاركا في التدريبات اليوم، ماك أليستر كان مريضًا لمدة يوم ونصف وكذلك روبو، لكن نأمل ألا ينتشر المرض بين بقية اللاعبين».

وواصل: «نوتنجهام لديهم ملعب جميل للعب الكرة، لكنه مكان صعب أيضًا، لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة للفرق التي جاءت هنا، خاصة مع الهجمات المرتدة التي يقومون بها، لذلك يجب علينا إيجاد الحلول، وما أظهرناه هو أننا قادرون على القتال من أجل كل شيء».

وأختتم يورجن كلوب تصريحاتهـ وقال: «لا نفكر في الفوز بالرباعية، هذا ليس مهمًا، كل تركيزنا على المباراة المقبلة فقط، نأخذ الأمر مباراة تلو الآخرى».