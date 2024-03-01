الـ«فيفا»: الترجي وصن داونز بانتظار هدية من الأهلي تصعد بهما لكأس العالم للأندية 2025

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ«فيفا»، عن فرص تأهل ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي، إلى كأس العالم للأندية المقبلة، والتي تقام بالنظام الجديد لأول مرة في 2025، بمشاركة 32 ناديًا.

وسيكون لإفريقيا في النظام الجديد لمونديال الأندية 4 مقاعد، حيث يشارك 4 أبطال من نسخة 2021 وحتى 2024، وضمن بالفعل ناديي الأهلي والوداد المغربي تأهلهما للمسابقة، فيما يتبقى مقعدان، سيتم حسمهما بنهاية النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا.

وفي بيان رسمي، أوضح الـ«فيفا» أن فريقي الترجي التونسي وماميلودي صن داونز، هما الفريقيان الوحيدان في إفريقيا القادران على التأهل عبر التصنيف إلى كأس العالم للأندية.

وتنص لائحة البطولة على تأهل الفرق الأعلى تصنيفًا في حالة فوز فريق بالبطولة القارية في نسختين مختلفتين خلال الفترة المحددة من 2021 إلى 2024، وهو ما تحقق بتتويج الأهلي مرتين في آخر ثلاث نسخ.

وأضاف «فيفا» أن صن داونز يمتلك الفرصة الأكبر للتأهل من مسار التصنيف، حيث يحتاج فقط لخسارة الترجي أمام الهلال السوداني في مباراة الفريقين يوم السبت، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وتابع البيان أن الترجي في هذه الحالة تتبقى له فرصة أيضًا للتأهل عن طريق التصنيف، ولكنه يحتاج لفوز أحد الفرق الثلاث التي ضمنت تأهلها بالفعل (الأهلي، الوداد وصن داونز) بالنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، دون وجود بطل جديد.