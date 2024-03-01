تعرف على موقف شيكابالا من المشاركة في مباراة سوار الغيني استعدادا لمواجهة الأهلي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة الداخلية التي أقيمت مساء أمس «الخميس» في مسابقة الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم «الجمعة»، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين الأساسيين راحة من الفقرة الفنية خوفا من تعرضهم للإجهاد.

وقد انتظم محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية اليوم الجمعة، وذلك بعد أن غاب عن الزمالك في مباراة الداخلية التي أقيمت مساء أمس «الخميس»، بسبب شكواه من آلام في القدم، لتتأكد جاهزيته قبل مباراة سوار الغيني والقمة المرتقبة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر.

فيما واصل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السنغالي إبراهيما نداي، تدريباته التأهيلية على هامش مران اليوم، حيث كان يعاني إبراهيما نداي من إصابة بمزق في العضلة الضامة تعرض لها في مباراة الإسماعيلي في الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سوار الغيني المقرر لها يوم الأحد المقبل، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.