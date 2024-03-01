الزمالك يقترب من تمديد عقود 3 لاعبين

ذكرت تقارير إعلامية مصرية أن إدارة نادي الزمالك، اقتربت من تمديد عقود اللاعبين الثلاثة، يوسف أوباما ومحمد صبحي ومحمد عواد، من أجل تمديد عقودهم في الفترة المقبلة.

وكانت إدارة نادي الزمالك، قد أعلنت أمس «الخميس» تمديد عقد محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق لمدة موسمين إضافيين.

ومن جهة أخرى، يستعد فريق نادي الزمالك، للمواجهة السادسة والأخيرة فى دور المجموعات بكأس بطولة الكونفدرالية الإفريقية، حيث يلعب أمام نظيره فريق سوار الغيني، وذلك يوم «الأحد» المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية، والتى حسم الصدارة فيها الأبيض، برصيد 13 نقطة، فيما تذيل سوار الغيني نفس المجموعة برصيد نقطة واحدة، ليحسم بذلك الزمالك التأهل لأدوار الاقصائية التالية.

يذكر أن، نادي فريق نادى الزمالك فاز على الداخلية بهدف نظيف، أمس «الخميس»، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري.