حافلة الأهلي تصل استاد القاهرة لمواجهة يانج أفريكانز وكولر أعلن تشكيل الأحمر

وصلت منذ قليل إلى استاد القاهرة الدولي حافلة فريق النادى الأهلي، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني التي تجمع الفريقين بعد حوالى ساعة من مساء اليوم «الجمعة»، وفور وصول الفريق، حرص مارسيل كولر المدير الفني، والطاقم المعاون، على تفقد الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل انطلاق عمليات الإحماء.

وكان المدير الفنى لفريق التادى الأهلى السويسري مارسيل كولر، قد أعلن تشكيل الفريق الأحمر لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره يانج أفريكانز التنزاني.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير – خط الدفاع: أكرم توفيق، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول – خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية – خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، موديست.

ويغيب عن الأهلي العديد من اللاعبين، على رأسهم محمود كهربا وياسر إبراهيم إلى جانب قائد الفريق محمد الشناوي بسبب الإصابة التي يعاني منها الثنائي الأخير، أما كهربا فيغيب لأسباب فنية.