فاركو يخطف فوزا غاليا من البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز

حقق فريق نادى فاركو فوزا غاليا وثمينا على نظيره فريق البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف، في الجولة الـ«16» عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز في المباراة التي أقيمت على ملعب حرس الحدود.

تقدم فريق فاركو بالهدف الأول في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول، عندما تمكن مهاجمه السوداني سيف تيري، من احراز هدف المباراة الأول في مرمى فريق البنك الأهلي.

وفي الدقيقة 63 من عمر المباراة، يتمكن لاعب سيراميكا كليوباترا كريم بامبو، من تعديل النتيجة عندما أحرز هدفا فى مرمى فريق نادى فاركو.

ثم عاد لاعب فريق نادى فاركو أحمد محمد فؤاد، ليرجح كفة فريقه، في الدقيقة 90، عندما خطف الهدف الثاني في مرمى البنك الأهلى.

وبهذه النتيجة رفع فريق فاركو رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث لعب الفريق 13 مباراة، فاز الفريق في مباراتين بينما تعادل في 4 مباريات، وتلقى الخسارة في 6 مواجهات.

فيما تجمد رصيد فريق البنك الأهلي عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث لعب فريق البنك الأهلي 15 مباراة، فاز في 3 مباريات، بينما تعادل في 3 مواجهات وتلقى الخسارة في 9 مباريات.