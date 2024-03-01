الأهلي يفوز على يانج افريكانز وضمن الصدارة فى مجموعته والتأهل للأدوار الإقصائية 

حسم النادى الأهلي نتيجة مباراته أمام نظيره يانج افريكانز التنزاني، بنتيجة 1-0، بفضل هدف سجله حسين الشحات في الدقيقة 46، مع بداية الشوط الثانى.

وبهذه النتيجة تصدر الأهلي المجموعة الرابعة، بثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات، ووصل لربع نهائي البطولة، مع يانج أفريكانز الذي جاء وصيفا له، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على شباب بلوزداد الجزائري.

وسيواجه الأهلي واحدا من الفرق التي ستحل في المركز الثاني في المجموعات الثلاثة الأخرى.

ومن بين هذه الاحتمالات، الخاسر من موقعة مازيمبي الكونغولي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، الذي سيحل ثانيا.

الاحتمال الثاني هو سيمبا التنزاني أو الوداد المغربي، والذي سيخطف بينهما المقعد الثاني.

الاحتمال الثالث هو الترجي التونسي أو الهلال السوداني أو بيترو أتلتكو الأنغولي. صاحب المركز الثاني بينهم قد يواجه الأهلي.

منح المدير الفنى للأهلى مارسيل كولر، الفرصة لعدد من اللاعبين بإجراء أكثر من تعديل على التشكيل الأساسي، حيث عاد كوكا وعمرو السولية لخط الوسط بجوار مروان عطية، وأمامهم الثلاثي موديست وبيرسي تاو وحسين الشحات.

كما عاد علي معلول لخط الدفاع بعد اراحته المباراة الماضية أمام بلدية المحلة، وشغل أكرم توفيق الجبهة اليمنى وبجواره رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم في عمق الدفاع، وخلفهم مصطفى شوبير.