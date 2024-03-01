إحالة 100 من العاملين بمستشفيات السادات و الخطاطبة  للتحقيق 

كتب: عادل شحتينو

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إحالة 100من العاملين بمستشفيات السادات والخطاطبة للتحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة ، وذلك لتغيبهم وتركهم العمل بدون إذن رسمي وتقصيرهم في أداء مهام واجبهم الوظيفي. ..جاء ذلك وفقاً ًللتقرير الذى تلقاه محافظ المنوفية من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات بشأن المرور الميداني المفاجئ للتفتيش والمتابعة على المستشفيات والوحدات الصحية والجهات الخدمية بنطاق المحافظة تنفيذاً لتوجيهات المحافظ للتأكد من انتظام منظومة العمل وتحقيق الانضباط للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمن التقرير المرور على مستشفى السادات المركزي وتبين من خلال الاطلاع على سجلات الحضور والانصراف (61) حالة غياب بدون إذن (9) حالات ترك عمل ، بالإضافة إلى المرور على مستشفى الخطاطبة وتبين غياب (30 ) حالة بدون إذن رسمي.