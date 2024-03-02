رئيس الزمالك: لم نعثر على كنز لإنهاء الأزمات المالية.. وأطالب الجماهير بضرورة نبذ التعصب

وجه رئيس نادي الزمالك حسين لبيب، رسالة للجماهير بضرورة نبذ التعصب، وطلب المساعدة لتغيير الصورة الذهنية.

وقال لبيب فى حديث عبر قناة الزمالك: «استطاعنا خلال 120 يومًا من إعادة جميع الرموز إلى نادي الزمالك مرة أخرى، وذلك ضمن أهدافنا لتغيير الصورة الذهنية، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح».

وأضاف حسين لبيب: «حصلنا على قرض يلائم ظروف النادي، ولم نعثر على كنز لحل الأزمات المالية وإنهاء القضايا، ولم نركز على فريق كرة القدم فقط، بل قمنا بتدعيم جميع فرق الصالات من أجل إحداث التوازن».

وواصل لبيب: «مجلس إدارة الزمالك لا يمانع الاستماع لجميع وجهات النظر، لكن ذلك لا يُعني تنفيذ الأمر، يجب أن يعرف كل فرد دوره في المنظومة، ولن نخجل من تنفيذ الموقف الصحيح حتى إذا قيل لنا».

وتابع: «رسالتي للجماهير بالابتعاد عن التعصب، لأن الخروج عن النص يعرضهم للعقوبات، شجعوا الزمالك دون النظر للآخرين، أطالبكم بعدم افتعال الأزمات، ومن ثم مناشدتنا بالدخول في صدام مع الأطراف الأخرى بعد ذلك».

وأتم رئيس نادي الزمالك حسين لبيب تصريحاته، قائلًا: «الزمالك لم يعد على المشاع كما كان من قبل، سيحافظ على أسراره دائمًا، وأي شيء لم يقل على لسان المتحدث الرسمي أو أحد أعضاء مجلس الإدارة، لا يمثلنا، نحن نحاول تغيير سلوك متبع منذ 15 سنة، ساعدونا على تغيير ذلك، أملنا فيكم كبيرًا».