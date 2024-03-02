بطاقتان فقط تتنافس عليها 5 فرق فى دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا

يُختتم اليوم «السبت» دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، ليتم إسدال الستار على هذا الدور، وسيتم تحديد المتأهل السابع والثامن إلى «الأدوار الإقصائية» ربع النهائي.

وكانت قد تأهلت 6 فرق إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهي: الأهلي، ويانج أفريكانز التنزاني، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ومازيمبي الكونغولي، وأسيك ميموزا الإيفواري، بترو أتليتكو الأنجولي.

فيما يتبقى فريقان فقط، سيتم تحديدهم مساء اليوم من الفرق التالية: الترجي الرياضي التونسي، والوداد البيضاوي المغربي، وسيمبا التنزاني، وجوانينج جالاكسي البوتسواني، والهلال السوداني.

وسيتواجه اليوم الترجي التونسي مع ضيفه الهلال السوداني، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يلعب الفريق التونسي على أرضه ووسط جمهوره وأمامه خياران، وهما التعادل أو الفوز من أجل التأهل خلف بترو أتليتكو الأنجولي، أما الفريق السوداني فلا بديل أمامه سوى الفوز من أجل حسم التأهل.

ويأتي ترتيب مجموعة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا، على النحو التالي:

بترو أتليتكو الأنجولي- 9 نقاط.

الترجي التونسي- 8 نقاط.

الهلال السوداني- 5 نقاط.

النجم الساحلي التونسي- 4 نقاط.

أما بالنسبة لفريق الوداد المغربي، فهو في موقف لا يُحسد عليه، حيث إن مصيره للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ليس بيده، حيث يحتاج إلى الفوز على ضيفه نادي أسيك ميموزا الإيفواري، في المباراة التي تقام اليوم بالسادسة مساءً بتوقيت القاهرة، مقابل تعثر نادي سيمبا التنزاني، لأنه في حالة فوز نادي سيمبا على ضيفه نادي جالاكسي البوتسواني، فسيتأهل سلفًا رفقة فريق نادي أسيك.

نادي جوانينج أمامه هو الآخر فرصة التأهل، حيث أنه إذا حقق الفوز على حساب سيمبا، في مقابل تعثر الوداد بالهزيمة على يد نادي أسيك فسوف يتأهل الفريق البوتسواني وصيفًا عن هذه المجموعة.

ويأتي ترتيب مجموعة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا، على النحو التالي:-

أسيك ميموزا الإيفواري- 11 نقاط.

سيمبا التنزاني- 6 نقاط.

الوداد المغربي- 6 نقاط.

جوانينج جالاكسي البوتسواني- 4 نقاط.