برلماني: صفقة رأس الحكمة ستسهم في تحريك السوق وضبط الأسعار وتوفير فرص عمل

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن تسلم مصر الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة ستعمل على تحريك السوق وضبط الأسعار، وتنمية المنطقة وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب.

وأوضح عباس: أن نجاح صفقة رأس الحكمة على أرض الواقع، سيكون بوابة لفتح آفاق الاستثمار الخارجي والعمل داخل مصر.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع رأس الحكمة يعبر عن تعاون اقتصادي واستثماري وثيق مع دولة الإمارات العربية.

وأشار النائب زكي عباس، إلى أن مشروع رأس الحكمة خطوة إيجابية تُعزز ثقة المواطنين في مشاريع الدولة، علاوة على تأكيد على التزام الدولة بتنفيذ جميع المشاريع المعلنة، وحافز للشباب للمشاركة في مشاريع التنمية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع رأس الحكمة مشروعا يخدم مصر وأبناءها، وهدفه تنمية وخير الوطن، ومكاسبها هائلة في شتى المجالات.

وتابع النائب إن الدولة تستهدف نجاح مشروع رأس الحكمة ليكون نموذجا أبناء شراكات استثمارية لتدر عوائد كثيرة على الشعب المصري وتوفير ملايين من فرص العمل، وتشغيل المصانع والشركات الوطنية في مختلف القطاعات، وبالتالي جلب الخير لمصر والمصريين.