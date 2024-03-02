نادى نانت الفرنسى يراقب لاعب الأهلى محمد عبدالمنعم

أعلن تقرير صادر عن موقع «homme du match» الفرنسي، عن اهتمام نادي نانت الفرنسي بالتعاقد مع لاعب مصري جديد خلال الفترة المقبلة، في ظل تألق المهاجم الدولي مصطفى محمد مع الفريق خلال الموسم الحالي.

وكان اللاعب مصطفى محمد، والبالغ من العمر 26 عاما، قد قدم مستويات متميزة مع فريق نانت الفرنسي في مختلف البطولات هذا الموسم، حيث سجل 7 أهداف وصنع هدفا خلال 19 مباراة وتقدر قيمته السوقية بـ9 ملايين يورو، بحسب بيانات موقع «ترانسفير ماركت» للأرقام والإحصائيات.

وكان موقع homme du match الفرنسي، قد ذكر أن نادي نانت مهتم بالتعاقد مع محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي ومنتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024.

وبحسب ما أعلنه الموقع الفرنسى، أن نادى نانت ذكر أن التعاقد مع محمد عبدالمنعم يمثل رهانا مضمونا لواحد من أفضل اللاعبين في القارة الأفريقية.

ويرجع سبب اهتمام نادى نانت بالتعاقد مع اللاعب، أن اللاعب عبدالمنعم يمتلك صفات رائعة مثل رباطة الجأش والنضج، بجانب قدرته على بناء اللعب والهجمات من الخلف.

مضيفا، أن هناك سببين آخرين وهما أن اللاعب يشارك أيضا في الأدوار الهجومية بشكل فعال، وهو أحد اللاعبين المقربين من مصطفى محمد لاعب الفريق، وكلها عوامل تسهل التعاقد معه.

ويُذكر أن محمد عبدالمنعم يقدم مستويات متميزة مع الأهلي، وسجل العديد من الأهداف الحاسمة، أهمها أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، وهو الهدف الذي منح فريقه اللقب في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.