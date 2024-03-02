نائب التجمع يحذر من ظاهرة الأفروسنتريك ويطالب الدولة بمواجهاتها

تقدم النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، بطلب اقتراح برغبة لكل من وزراء: الثقافة، السياحة، الشباب والرياضة التربية والعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن “مواجهة ظاهرة الأفروسنتريك”.

وجاء في المذكرة الإيضاحية لطلب الاقتراح، بأن المركزية الأفريقية أو( الأفروسنتريك Afrocentrism)‏: هو نموذج فكري يسعى إلى تسليط الضوء على الهوية والمساهمات الخاصة للثقافات الأفريقية في تاريخ العالم. يجادل الأفروسنتريك بأن المجتمع العلمي الغربي يستهين بالحضارات الأفريقية، ويشارك -بوعي أو بدون وعي- في مؤامرة لإخفاء المساهمات الأفريقية في التاريخ.

بدأت بالظهور منذ عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين، وتتمركز خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية عند الأفارقة الأمريكيين، وأصبح لها انتشار واسع بين الجاليات الإفريقية جنوب الصحراء في أوروبا، وبين الأفارقة جنوب الصحراء وعند الأقليات السوداء في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وقد تعمد مؤسسي هذه الحركة التشكيك في كل الدراسات العلمية والتاريخية التي لا تتفق مع آرائهم، واهتموا بإجراء دراسات عديدة في علم الأنثروبولوجيا بشقها الثقافي تحاول إثبات أنهم هم بناة الحضارة الفرعونية وملوكها وملكاتها الأصليون، وحاولوا نشر مصطلحات مثل:

– الغزو العربي لمصر.

– استعباد السود وطردهم من أرضهم.

– الشتات الأفريقي.

– وصف المصريين دائمًا وبشكل متكرر بأنهم أحفاد المحتلين العرب.

وحول الأفكار الرئيسية للأفروسنتريك وعلاقتها بمصر

قالت المذكرة: إن أفكار الأفروسنتريك اكتسبت مساحات واسعة من النقاشات في العقود الأربعة الأخيرة بفضل كتابات موليفي أسانتي، والذي وضع أفكاره الرئيسية في ثلاثيته والتي ترفض في مجملها كل ما هو غير أفريقي أسود، وأبرزها ما يلي:

الحضارة الزنجية

يرى أسانتي أن الحضارة الفرعونية قامت على أكتاف الزنوج الأفارقة، وقدم في ذلك ما اعتبره “مجموعة أدلة” أبرزها ما يلي:

استشهاده بكتابات المفكر السنغالي الشيخ أنتا ديوب حول “الأصل الزنجي” للحضارة المصرية القديمة، وأن تاريخ أفريقيا السوداء سيبقى معلقا في الهواء ما لم تتم كتابته بطريقة صحيحة، وحتى يجرؤ المؤرخون الأفارقة على ربطها بتاريخ مصر. الهجرات القديمة كانت إلى الجنوب الأفريقي وليس إلى الشمال، وأن المصريين القدماء في الأساس قادمون من الجنوب الأفريقي، مستدلا بانسياب نهر النيل من الجنوب إلى الشمال. كل العلوم الغربية الحالية مصدرها مصر القديمة، التي يزعم بأنها “أمة أفريقية سوداء” سرقت منها أثينا القديمة ثقافتها وأفكارها ونسبتها إلى الحضارة الغربية. مصر القديمة تعني “كيميت” أي الأرض السوداء، أو الأرض التي تعود إلى الشعوب السوداء الضاربة في أعماق أفريقيا. طبيعة سكان مصر السود تغيرت بفعل غزوات الأمم السابقة، ومن بعدها غزوات العرب، ممن تحايلوا على دعوات الأفارقة أصحاب الأرض لإنقاذهم من الاحتلال الروماني. ملوك مصر القديمة كانوا من ذوي البشرة السمراء، أمثال رمسيس الثاني وحتشبسوت.

رفض الديانات السماوية

يرى أسانتي أن الرسالات السماوية “الإسلام والمسيحية واليهودية” لا تمثل ديانات للأفارقة، ويجب الاستغناء عنها، بدعوى أنها رسالات لا تتحدث بلسانهم، مجادلا بالقول: “إن لم يستطع إلهك التحدث إليك بلغتك فهو ليس إلهك، إلهك هو الذي يكلمك بلغتك”، وكبديل لهذه الديانات، يدعو إلى الإيمان بالأساطير الأفريقية القديمة سواء في مصر كأسطورة “إيزيس وأوزوريس” الفرعونية، أو أسطورة “ماو وليزا” المنسوبة لغرب أفريقيا.

الأهرامات الزنجية

منطقة الأهرامات كموقع أثري لها مكانة بارزة في فكر “الأفروسنتريك” تاريخيا وحضاريا، وفي ذلك يرى أسانتي أن حركة التاريخ البشري والحضارة تبدأ من الأهرامات في مصر القديمة، التي يزعم بأن من شيدها هم “الزنوج” كوعاء كبير للحضارة الإنسانية، بما في ذلك علوم الفلك والعمارة والتحنيط وغيرها.

ويجادل بالقول إن الأهرامات في مصر القديمة وفي السودان وبلاد النوبة “لم يكن لها مثيل في أي مكان في العالم، فقد بناها السود قبل ميلاد السيد المسيح.

وقال عمرو عزت: إن “الأفروسنتريك” تيار يخوض مواجهة على جبهتين، الأولى مع الفكر الغربي التقليدي، الذي يتهمه بالسطو على “الحضارة المصرية القديمة”، والثانية مع مصر التي نسب كل حضارتها الفرعونية إلى غير السود، مما دعا البعض -خاصة داخل مصر- إلى التحذير من أفكارها، في مقابل مبادرات تشدد على أن المصالح المصرية تقتضي بالضرورة البحث عن انطلاقة جديدة مع الأفارقة تبدأ بتغيير المدركات السلبية بين الطرفين.

محذرًا من أن الأفكار الخطيرة التي تحاول حركة المركزية الأفريقية نشرها بين الجمهور خاصة الغربي عن مصر لا يمكن تجاهلها؛ لأننا ببساطة لا نعرف ما الخطوة التالية التي قد تترتب على هذه الدعاية؟ وما الحقوق التي قد يطالب بها هؤلاء في المستقبل مستندين إلى الأكاذيب التي قاموا بنشرها لفترة طويلة؟

لابد أن تهتم الدولة المصرية بما توجهه هذه الحركة من دعاية وتتصدى لها عبر وسائل الإعلام المختلفة . لابد من إجراء مزيد من البحوث خاصة في الجانب الميداني لمعرفة مدى تأثر الجمهور الدولي والإقليمي والمحلي بالمضامين التي نشرتها الحركة على مدى عدة عقود. الاستعانة بالمتخصصين في مجال التاريخ والآثار وخبراء الإعلام لتوظيف أساليب الدعاية المضادة وتوجيهها للكل بلغاته ضرورة توعية الجمهور المصري من خلال وسائل الإعلام بفكر هذه الحركة وأهدافها؛ لكي لا يسقط المصريون أنفسهم فريسة أمام المعلومات الخاطئة التي تنشرها. طباعة مادة علمية مصغرة فيما يتعلق به ظاهرة الأفروسنتريك وطرق الوقاية من أفكارها وتوزيعها علي طلاب التعليم الجامعي وما قبله. عمل ندوات بقصور الثقافة ومراكز الشباب حول ظاهرة الأفروسنتريك وطرق الوقاية منها.

على أن يحال الاقتراح برغبة إلى اللجان المختصة.