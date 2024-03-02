بيراميدز ينهى مبارياته في دوري الأبطال بالتعادل الإيجابى مع نواذيبو الموريتاني

في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي عصر اليوم “السبت”، حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة لقاء بيراميدز ونواذيبو الموريتاني، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

افتتح أهداف المباراة الفريق الضيف في الدقيقة 64 عن طريق مولاي أحمد، فيما أدرك هدف التعادل فيستون مايلي في الدقيقة 73، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

فيما أحرز عيسى مبارك الهدف الثاني للفريق الموريتاني في الدقيقة 82، قبل أن يسجل مايلي هدف التعادل في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبهذه النتيجة يتساوى الفريقان برصيد خمس نقاط، لكن يحتل نواذيبو المركز الثالث بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة.