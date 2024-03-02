الدكتور على الغمراوي: الدواء المصري لا تقل جودته ومأمونيته عن أي دواء يتم إنتاجه في الغرب

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية،أن الدواء المصري لا تقل جودته ومأمونيته عن أي دواء يتم إنتاجه في أية دولة غربية، مضيفًا أن مصر تمتلك جميع المصادر الطبيعية التي يمكن من خلالها إنتاج مستحضرات العلاج الاستشفائي وتصديره. .. مشيرا إلى ضرورة إقبال القطاع الخاص في مصر على إنتاج تلك المستحضرات… جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الجلسة الأولى للمؤتمر الدولي للسياحة الصحية الذي انعقد اليوم بالعاصمة الإدارية تحت عنوان”قدرات المؤسسات الصحية المصرية”.

وأوضح أن الهيئة تقوم بدور الترخيص والتسجيل والتداول والرقابة، والتأكد من سلامة ومأمونية الدواء، مضيفًا أن توفير الدواء بأسعار منخفضة مع الحفاظ على جودته ومأمونيته وفاعليته، يساعد بدرجة كبيرة في جذب السياح.

وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية لها عدة أدوار في خدمات السياحة العلاجية، منها توفير الأدوية بأسعار مناسبة، وتوفير المنتجات للسائح الذي يحتاج للعلاج الاستشفائي مثل أدوية السمنة.