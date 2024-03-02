السبكى: دورنا توفير الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المصريين وتأمين السياح من الناحية العلاجية 

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن السياحة الصحية تمثل فرصة هائلة لتعزيز الاقتصاد المصري والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى القادمين من جميع أنحاء العالم…مشيرا إلى أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في مجال الرعاية الصحية، و القطاع الصحي الحكومي لعب دورًا حيويًا في تعزيز السياحة الصحية في مصر، حيث يعمل على توفير البنية التحتية الصحية المتقدمة، ووضع سياسات ولوائح تحافظ على جودة الخدمات وتضمن سلامة المرضى، ويسعى أيضًا إلى تشجيع الاستثمارات الصحية في شتى المجالات…جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية للمؤتمر الدولي للسياحة الصحية في مصر، والتي تحمل عنوان “قدرات المؤسسات الصحية المصرية”.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يولي اهتمامًا كبيرًا لقطاع السياحة الصحية في مصر لأهميته الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هذه الصناعة هي صناعة صاعدة في العالم، وسيكون لها دور كبير في تعظيم اقتصاديات الدول.

وتابع السبكي: أن لمصر مكانة كبيرة في السياحة الصحية بشقيها الاستشفائي والعلاجي في ترتيب المؤشرات على المستوى الدولي، ومؤكدًا أن مصر مركز رئيسي لاستقبال الأشقاء من الدول العربية والأفريقية والعالم، ووجهة مثالية للسياحة الصحية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك منشآت صحية خضراء ومعتمدة دوليًا في أهم المحافظات السياحية والساحلية، وهم بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس، بالإضافة إلى حصاد العديد من الجوائز العربية والدولية في الصحة الرقمية والاستدامة الصحية، منوهًا إلى امتداد منظومة هيئة الرعاية الصحية لجميع محافظات مصر بحلول عام 2030.

وأضاف السبكي، أنه استقبلنا أكثر من 6000 مريض من السائحين الأجانب والعرب والأفارقة من 23 دولة لتلقي الرعاية الصحية والعلاج في مستشفياتنا المعتمدة من خلال برنامج “نرعاك في مصر”، ومشيرًا إلى أن عائد السياحة العلاجية تضاعف 7 أضعاف ما كان عليه خلال عام 2023 في هيئة الرعاية.

وتابع السبكي: أن قوة البنية التحتية لمنشآتنا الصحية وتجهيزاتها بأحدث التجهيزات الطبية والتكنولوحية وتعزيز جودة الرعاية الصحية وأسعارنا التنافسية وتعاقدنا مع أكثر من 20 شركة من شركات التأمين الطبي عززت ثقة المجتمع الطبي الدولي في قدراتنا الصحية، ومتابعًا: نمتلك أول علامة تجارية تروج للسياحة العلاجية على المستوى الدولي “نرعاك في مصر”.

وقال الدكتور أحمد السبكي، إن دورنا توفير الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المصريين وحقوقهم متساوية في العلاج، وكذلك تأمين السياح من الناحية الصحية والاستفادة القصوى من إمكانات منشآتنا الصحية تماشيًا مع توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على إيجاد حلول ناجحة كلٍ في قطاعه، ومضيفًا أنه نطمح أن تصبح منشآتنا الصحية الوجهة الأولى للمرضى القادمين من جميع الدول العربية والأفريقية والعالم وتحقيق أفضل عوائد ممكنة من السياحة العلاجية.

وأضاف السبكي، أن تطبيق نظام التأمين الشامل عزز مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة في الرعاية الصحية والسياحة العلاجية والاستثمار، مؤكدًا أن مصر ستستمر في جذب المزيد من المرضى الدوليين وتشجيع المستثمرين في مجال السياحة الصحية، وأن مدينة رأس الحكمة بمحافظة مطروح ضمن محافظات المرحلة الثانية لتطبيق التأمين الشامل طبقًا للتوجهات والتخطيط الاستراتيجي.

وتابع السبكي: أن التأمين الشامل مشروع تضامني وطني ناجح بتضافر جهود الجميع مؤكدًا الدور الوطني لهيئتي الشراء الموحد والدواء المصرية في توفير المستلزمات الطبية والأدوية، وصرح السبكي، نخطط لتعاون استراتيجي مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لاعتماد منشآتنا الصحية باعتماد GAHAR TEMOS ليصبح لدينا جاهزية لجميع متطلبات السياحة العلاجية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن السياحة الصحية قطاع استراتيجي هام وحيوي لتحسين نمو الاقتصاد في مصر، متابعًا: نتكامل مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتصبح مصر الوجهة الرئيسية للسياحة الصحية عالميًا وفي مصاف الدول الكبرى والمتقدمة وتماشيًا مع مفهوم الدولة الشامل بمشاركة جميع القطاعات في عمليات البناء والتنمية وتحقيق أهداف 2030.

ولفت السبكي، إلى أن المؤتمر منصة قوية للتواصل والتعاون بين جميع الجهات المعنية لتعزيز التقدم والتطور المستدام في السياحة الصحية وسيعزز قدراتنا على تلبية كافة التطلعات في هذا القطاع وفقًا لأحدث الاتجاهات والتطورات والابتكارات العالمية، ومؤكدًا أنه سنواصل العمل على تحقيق التقدم والابتكار في مجال الرعاية الصحية، وتوفير خدمات عالية الجودة للمرضى الدوليين والمواطنين على حد سواء، ونحن على استعداد للتعاون مع الشركاء الدوليين والمستثمرين لتعزيز قطاع السياحة الصحية في مصر وتحقيق الاستدامة والنجاح في هذا المجال المهم.