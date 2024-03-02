بهدف دون رد.. الوداد المغربي يفوز على آسيك أبيدجان وودع دوري أبطال أفريقيا

رغم تحقيق فريق الوداد المغربى الفوز فى لقاءه أمام نظيره فريق آسيك أبيدجان الإيفوارى، بهدف دون رد، إلا أنه ودع مسابقة دوري أبطال أفريقيا، في ختام منافسات المجموعة الثانية، اليوم “السبت”.

وسجل منتصر الهتيمي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18.

فيما أهدر اللاعب بيرث سليمان ركلة جزاء للفريق الإيفواري في الدقيقة 73 تصدى لها الحارس المغربي مهدي مفتاح.

وأكمل الوداد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه بدر جادارين في الدقيقة 84.

وبهذا الفوز يرفع الفريق المغربي رصيده إلى 9 نقاط لكنه بقى في المركز الثالث، فيما بقى آسيك أبيدجان في الصدارة برصيد 11 نقطة.

وتساوى الوداد المغربي مع سيمبا في رصيد النقاط، بعدما اكتسح الفريق التنزاني ضيفه جوانينج جالاكسي البوتسواني بنتيجة 6/صفر في مباراة أقيمت بنفس التوقيت، ليتأهل لدور الثمانية.

وكان فريق سيمبا التنزانى، قد انتزع وصافة المجموعة لتفوقه في المواجهات المباشرة أمام الوداد البيضاوي، حيث فاز بهدفين دون رد في تنزانيا فيما اكتفى الوداد بالفوز 1/صفر في المغرب.