ليفربول يفوز على نوتينجهام فورست بهدف قاتل في الوقت المحتسب بدل الضائع 

حسم فريق ليفربول نتيجة لقاءه أمام نظيره فريق نوتينجهام فورست، حيث استطاع أن يحقق فوزا صعبا وثمينا على مضيفه بهدف وحيد دون مقابل، في الوقت القاتل من اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم “السبت”، ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي “البريمير ليج”.

أحرز هدف “الريدز” الوحيد لاعبه المهاجم البديل الأوروجوياني داروين نونيز، في الوقت القاتل، في الدقيقة التاسعة المحتسبة بدلا للزمن الضائع فى للقاء.

وبهذا الفوز يكون فريق “الريدز”، قد حقق انتصاره الرابع على التوالي، في صدارة الدوري الإنجليزي “البريمير ليج” برصيد 63 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن مطارده مانشستر سيتي، الذي سيكون على موعد مع جاره اللدود مانشستر يونايتد، في “الديربي” الذي سيجمعهما مساء غد “الأحد”، على ملعب “الاتحاد” في قمة مباريات هذه الجولة أيضا.

فيما يشغل نادي نوتينجهام فورست المركز السابع عشر من ترتيب الجدول برصيد 24 نقطة.