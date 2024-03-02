برلماني: رفع وعي العاملين بالصحة بالأمن السيبراني خطوة مهمة لحماية وتأمين البيانات

أكد النائب علاء قريطم عضو مجلس النواب ان استعداد وزارة الصحة لإطلاق برنامجا لرفع وعي العاملين في الوزارة بـ«الأمن السيبراني»، في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي سيساهم في الحفاظ علي تأمبن وحماية البيانات .

وأوضح قريطم أن الاجتماع الذي عقده وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم، مع أحد الشركات المتخصصة في حماية البيانات ،والذي استعرض خلاله تدريب 100 فرد من العاملين بالوزارة، فيما تشمل المرحلة الثانية تدريب الكوادر من مختلف القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، على الاستخدام الآمن للتحول الرقمي خطوة مهمة في إطار زيادة الوعي بالأمن السيبراني .

وأشاد النائب بتأكيد الوزير علي أهمية البرنامج في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز الوعي لدى العاملين في الجهات الحكومية، بأهمية «الأمن السيبراني» ومخاطر ضعف حماية البيانات والشبكات، وكذلك دعم الاستخدام الآمن لأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشاد بنجاح الدكتور خالد عبدالغفار، في رفع كفاءة عدد من المستشفيات وسرعة الانتهاء من تسليمها ، هو ما يعكس حرص الوزير علي تطوير المنظومة الصحية ، وذلك بفضل وجود عدد من الكفاءات الذي يعتمد عليهم علي مستوى الوزارة أو المديريات منهم ، الدكتور انور اسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية صاحب البصمة المميزة ، والدكتور محمد نوح ، الي جانب عدد من وكلاء الوزارة الأكفاء منهم الدكتور هشام مسعود الذي يبذل جهودا كبيرة.

وأوضح أن تلك الجهود انعكست علي تأكيد الوزارة وجود تأمين صحي شامل في جميع محافظات الجمهورية، لاسيما أنه تم التخطيط في وزارة الصحة من هذا العام حتى 2030 خلال 6 سنوات لتنفيذ حوالي 100 مشروع وطرح مشروعات جديدة.