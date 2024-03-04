وزارة العمل: ندوة تثقيفية حول أحكام قانون العمل والهجرة غير الشرعية بالقاهرة

نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، من خلال مكتب عمل المرج ، ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وعمل المرأة والمساواة بين الجنسين ، وقانون حقوق ذوي الاعاقة ، و قانون 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك أحكام قانون الطفل ومناقشة القرار 215 لسنة 2021 ، والتعريف بالمهن المحظور عمل الأطفال بها ، وذلك بمقر معهد عبد الله رفاعي الازهري ، حيث تناولت الندوة التعريف بنصوص قانون العمل ، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال ، ونصوص ومواد قانون الطفل وكذلك القرار 215 لسنة 2021 ، والتعريف بالسن المناسب لعمل الأطفال ، والمهن المحظور العمل بها والتى تعرض حياة الأطفال للخطر ، ومخاطر الهجرة غير الشرعية ، يأتي ذلك في إطار سلسلة من الندوات التي تنفذها المديرية للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت.

وأوضح احمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، أن تلك الندوة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، لمديريات العمل بالمحافظات بضرورة تكثيف عمليات التوعية والتثقيف بأحكام قانون العمل والحقوق والواجبات ومخاطر عمل الأطفال والهجرة غير الشرعية ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من عمال وأصحاب أعمال لتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويدفع الإقتصاد القومى ، وأضاف مدير المديرية أنه في إطار حرص المديرية على تعزيز العلاقات بين العامل وصاحب العمل لابد من معرفة كافة الحقوق والواجبات للطرفين ، كما حاضر بالندوة صفاء ربيع مدير ادارة الطفل ، واسماء عاطف مفتش بالمكتب.