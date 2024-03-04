وزارة العمل: ختام برامج تدريب مجانية على 4 مهن يحتاجها سوق العمل لشباب الأقصر

نظمت مديرية العمل بمحافظة الأقصر ، فعاليات تخرج 80 متدرب ومتدربة من الشباب أبناء المحافظة ، من برامج التدريب المهنى المجانية التي وفرتها المديرية على مهن صيانة الحاسب الآلي ، وصيانة المحمول ، والمشغولات اليدوية ، والخياطة والتفصيل ، بمركز التدريب المهنى بالطود ، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة ، والتى تستهدف القرى الأكثر احتياجا وأيضا ذوى الهمم ويشترط السن من 18 الى 35 سنة ، وذلك فى ضوء جهود المديرية لتحقيق رؤية الوزارة فى إعادة تأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل وإطلاق مشروع مهني 2030 ، والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم ومهاراتهم وتوفير العمل اللائق لهم وضخ عمالة مدربة على اعلى مستوى في سوق العمل ..

وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر فى تقريره للوزارة ، أن تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل ، وتكثيف الدورات التدريبية لتأهيل وتنمية مهارات الشباب على تلك المهن بمراكز التدريب الثابتة والوحدة المتنقلة للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة ، وأضاف مدير المديرية انه أكد خلال الفعاليات على سعي الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، متمثلة فى وزارة العمل فى الاهتمام بتنمية مهارات الشباب وإعادة تأهيله لإيجاد فرص عمل لائقة له ، والاهتمام بالشباب حديثى التخرج لتوجيههم التوجيه الصحيح نحو مسارات مهنية تتناسب مع احتياجات سوق العمل من خلال تدريبهم بمراكز التدريب المنتشرة فى أنحاء الجمهورية التابعة لوزارة العمل ومنها مركز التدريب المهنى بالطود ، وهى تدريبات مجانية تماما بداية من التقديمات حتى حصولهم على شهادة معتمدة تثبت حصولهم على التدريب ، وذلك على أحدث وسائل تدريبية وتعليمية ..

وأشار مدير المديرية إستمرار المديرية وأجهزتها فى تقديم الدعم اللازم للشباب ، من خلال التعاون المشترك بين المديرية وصندوق دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للراغبين منهم فى البدء مشروعاتهم الخاصة ، وكذلك توفير فرص عمل لائقة ومناسبة لهم ، تحد من معدلات البطالة وتحقق آمالهم وطموحاتهم ، كما قدمت نجوى جمال مدير إدارة التدريب ، والمهندس محمد عربي مدير مركز التدريب شكرهم وتقديرهم للمتدربين على الالتزام بأسس وقواعد التدريبات حتى نهايتها ، كما قدم المتدربين شهادة تقدير لمدير المديرية ، وإدارة التدريب ، ومدير مركز التدريب على مجهوداتهم فى إنجاح الدورات وإزالة اى معوقات ، كما جرى خلال الفعاليات تكريم الشباب المتميز خريجي برامج التدريب .