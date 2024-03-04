وزارة العمل: جهود “السلامة والصحة المهنية “فى قطاع الصحة خلال فبراير الماضي

أعلنت وزارة العمل من خلال الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة متمثلة في الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بالوزارة، عن ما جرى تحقيقه فى مجال التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الصحية والعلاجية خلال شهر فبراير الماضى ، وذلك حفاظاً على أمن وسلامة العاملين والمترددين بالمنشآت الصحية على مستوى محافظات الجمهورية ، حيث جرى خلال شهر فبراير الماضى 2024 تنظيم ندوات توعوية فى عدد 130 مستشفى ، بلغ عدد المستفيدين من العاملين بقطاع الصحه خلالها 2100 مشارك ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور أجهزة السلامة، والإهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالقطاع الصحي على مستوى الجمهورية حفاظاً على الأرواح والمنشآت من المخاطر والوقاية من حدوثها وتوفير مناخ آمن ..

وأوضحت الوزارة فى بيان لها ، أن الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بالوزارة قامت بتنفيذ وحضور عدد من المبادرات تحت شعار “سلامتك تهمنا” في المنشآت بالتنسيق مع المديريات حيث شهدت المبادرات حضور المهندسة غادة ابراهيم رئيس الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئه العمل بالوزارة ، وايضا قام كلاً من: المهندس مدحت كامل ، والمهندس اسلام حمدي من الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، بالقاء المحاضرات حيث تم انعقاد المبادرات بالجامعة الاهليه بالدقهليه وبشركه العاصمة CLC بقنا ، كما وجهت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة متمثلة في الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل إدارات السلامة والصحة المهنية بالمديريات و مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة لها ، والمنتشرة فى كافة أرجاء الجمهورية بتكثيف ندوات التوعية والتثقيف تحت شعار”سلامتك تهمنا” بالمنشآت الصحية والعلاجية ، استعرضت تلك الندوات مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر ، وخطط الطوارئ والإخلاء وكيفية اعدادها والأمراض المهنية ..

جدير بالذكر أن إدارات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تختص بوضع السياسات العامة والخطط والبرامج التي تكفل حماية القوى العاملة من مخاطر العمل وحوادثه والأمراض المهنية وكذلك الحفاظ على مقومات الإنتاج الرئيسية من مبانى وعدد وآلات ومواد وخامات ومنتجات وللإدارة إستراتيجية و عدة قرارات و منها : الإستراتيجية المصرية للسلامة والصحة المهنية والتى تستهدف تقليص عدد الأشخاص الذين يصابون أو يلقون حتفهم في العمل، وخفض معدلات الإصابة في مكان العمل بنسبة 40 % على الأقل.