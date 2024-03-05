أول حكم من أصل هندي يدير مباراة فى «البريميرليج»

فى «سابقة» تحدث في الدوري الإنجليزى«البريميرليج»، اختير سينج جيل والبالغ من العمر «39 عاما، أمس «الإثنين»، كحكم ساحة في مباراة كريستال بالاس ضد لوتون على ملعب سيلهورست بارك في لندن.

وقالت رابطة الدوري الانجليزي: «سيصبح صني سينج جيل، هو أول حكم بريطاني من أصل جنوب آسيوي، يدير مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويُذكر أن، سينج جيل يسير على خطى والده، جارنايل سينج جيل، الذي يظل الحكم الوحيد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم الذى يرتدى عمامة وهو يُدير المباريات حكمًا للساحة.

ومن المعروف، أن جارنايل سينج جيل وُلِدَ في الهند وانتقل إلى إنجلترا مع والدته وشقيقته عندما كان في الثالثة من عمره.

وبعد إدارته مباراة بريستول روفرز ضد بوري تاون في 10 أغسطس 2004، قام بتحكيم ما يقرب من 200 مباراة في أقسام الدوري المختلفة حتى عام 2010.

وذكر الدوري الإنجليزي الممتاز أن بوبندر سينج جيل كان «أول سيخي بنجابي يعمل كحكم مساعد في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما أدار مباراة بين ساوثهمبتون ونوتنغهام فورست في يناير 2023.