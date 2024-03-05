اليوم.. مواجهات قوية فى مباريات الجولة الـ15 للدوري المصري الممتاز «دورىNile»

عشاق الساحرة المستديرة والدور المصر الممتاز «دورىNile»، على موعد اليوم «الثلاثاء»، مع استكمال منافسات الجولة الخامسة عشرة للمسابقة، فمع دقات الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره فريق الداخلية، وذلك على استاد جهاز الرياضة، وفى السابعة مساءًا يستضيف فريق المصري البورسعيدى نظيره فريق سموحة، على استاد برج العرب بالإسكندرية في مواجهة مثيرة للفريقين.

طلائع الجيش يواجه الداخلية

فى الرابعة عصر اليوم «الثلاثاء»، وعلى استاد جهاز الرياضة، يواجه فريق طلائع الجيش نظيره فريق الداخلية في منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة قوية للفريقين.

وكان فريق طلائع الجيش، قد تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري، فيما خسر الداخلية من الزمالك بهدف دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة.

ويأتى فريق الطلائع فى المركز السابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة بعدما لعب 13 مباراة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 12.

فيما يأتى فريق الداخلية فى المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 8 نقاط بعدما لعب 13 مباراة حقق فوز وحيد وتعادل في 5 مواجهات وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 17 هدف.

المصري يستضيف سموحة في برج العرب

وفي السابعة مساء اليوم «الثلاثاء»، وعلى استاد برج العرب بالإسكندرية، يحل فريق سموحة ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق المصري البورسعيدى، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة مثيرة للفريقين.

وفى آخر مباراه له فى «دورىNile»، فاز المصري البورسعيدى على المقاولون العرب بهدف دون رد في آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل سموحة مع مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويأتى النادى المصرى البورسعيدى فى المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى بعدما حصد 23 نقطة، عقب خوض 12 مباراة، حيث فاز المصرى فى 7 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر ثلاث مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 هدفاً آخر.

فيما يأتى فريق سموحة فى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدف أيضاً.