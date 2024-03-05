تعرف على أسباب استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، على استبعاد 9 لاعبين من قائمة الفريق التي ستتوجه إلى المملكة العربية السعودية، لخوض نهائي كأس مصر.

ويلتقي الأهلي والزمالك يوم «الجمعة المقبل»، في نهائي كأس مصر 2022-2023 الذي يجمع الطرفين على ملعب «الأول بارك» في العاصمة السعودية الرياض.

وكان الجهاز الفني للأهلي، قد استبعد كل من: وسام أبوعلي وأحمد عبدالقادر وكريم الدبيس ومحمود متولي ومصطفي مخلوف ومحمد الضاوي «كريستو»، من القائمة التي ستغادر إلى المملكة العربية السعودية صباح غدا «الأربعاء»، لخوض مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.

وضمت قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر حسب ما أوضحه مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، كل من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وعلي معلول وعمر كمال عبدالواحد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ورضا سليم وببيرسي تاو ومحمود عبد المنعم “كهربا” وأنتوني موديست.

ويُذكر أن لاعب الأهلى الفلسطينى وسام أبوعلي، لم يشارك في تدريبين يومى «الإثنين والثلاثاء»، وقد يصطحبه الجهاز الفني للنادي الأهلي معه لمعايشة الأجواء في نهائي الكأس، لكنه سيكون خارج قائمة المباراة النهائية.

كما تم استبعاد كل من: محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو بداعي الإصابة، بينما تم استبعاد كل من أحمد عبدالقادر وكريم الدبيس ومحمود متولي ومصطفي مخلوف لأسباب فنية.