المصري يفوز على سموحة بهدفين دون رد لينتزع وصافة “دورىNile”

تمكن فريق المصري البورسعيدى من حصد أغلى 3 نقاط في مسيرته بالدوري الممتاز، بعدما تخطى عقبة فريق سموحة، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري.

أحرز لاعب فريق المصرى البورسعيدى فخر الدين بن يوسف، أول أهداف اللقاء في الدقيقة 9 من بداية شوط اللقاء الأول، من ركلة ركنية للمصري على يمين مرمى سموحة، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أحمد عيد برأسية تهيأت الكرة لزميله فخر الدين بن يوسف الذي سدد الكرة بسهولة إلى داخل الشباك.

وفي الدقيقة 78 من عمر المباراة، عزز فريق المصرى هدفه بأن أحرز معتز زدام لاعب الفريق الهدف الثاني بمجهود فردي مميز من محمود حمادة، الذى تمكن من اختراق دفاعات سموحة، وهيأ الكرة لزميله معتز زدام المتمركز على حدود منطقة الجزاء والذي استقبلها بتسديدة أرضية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وبهذا الفوز رفع فريق المصري رصيده إلى النقطة 26 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بعد ان خاض 13 مباراة، نجح خلالها في الفوز بـ 8 مباريات وتعادل في مباراتين أخرى وتلقى الخسارة ثلاثة مباريات.