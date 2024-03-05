التعادل السلبى يحسم المواجهة مواجهة طلائع الجيش والداخلية في “دوريNile”

حسم التعادل السلبى المواجهة التى أقيمت فريقى طلائع الجيش ونظيره فريق الداخلية، والتي جمعت الفريقين مساء اليوم “الثلاثاء”، والذى أقيم على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، في إطار منافسات الجولة الـ 15 لبطولة الدوري الممتاز، ليتقاسم كلا الفريقين نقطتى اللقاء.

وشهدت المباراة تلقي يسري وحيد لاعب طلائع الجيش بطاقة حمراء وذلك عند الدقيقة 54 من عمر المباراة، ليكمل فريق الطلائع وهو منقوص العدد.

وبهذا التعادل رفع فريق طلائع الجيش رصيده إلى 20 نقطة، واحتفظ الفريق بالمركز السابع من جدول ترتيب الدوري الممتاز.

فيما أصبح رصيد فريق الداخلية 9 نقاط، ليتقدم بهم إلى المركز قبل الأخير في جدول الدوري الممتاز.