حول الدراسة وسوق العمل.. محافظ أسيوط يشهد أمسية ثقافية بمدرسة السلام الإنجيلية

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الندوة التثقيفية “الدراسة وسوق العمل” والتي نظمتها مدرسة السلام الإعدادية الثانوية المشتركة بمدينة أسيوط التابعة لسنودس النيل الإنجيلي، ودشن المبادرة التي أطلقتها المدرسة لربط التعليم بسوق العمل وتوعية الطلاب بكيفية اختيار دراستهم الجامعية،

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم كلمة الترحيب لمديرة المدرسة إنجي ثروت، والتي أعربت فيها عن سعادتها بمشاركة الوزير المحافظ وقيادات المحافظة في الندوة التثقيفية.

كما تم عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في قطاع التعليم ثم عرض بعض آراء أولياء الأمور عن المبادرة وأهمية ربط التعليم بسوق العمل وعرض لبعض التجارب الشخصية، كما تضمنت الفعاليات محاضرة توعوية للدكتور علاء حيالله والدكتور عبدالرحمن حيدر واستعراض أهمية دراسة سوق العمل واحتياجاته، فضلًا عن معرفة بعض المهن والتخصصات المطلوبة والموائمة بين التعليم وقطاع الأعمال وتوعية الطلاب بكيفية اختيار التخصص الجامعي وعلاقته بسوق العمل، كما تم استعراض بعض أدوات الذكاء الاصطناعي ومعلومات عن منتدى الاقتصاد العالمي.

وأكد محافظ أسيوط – خلال كلمته – على أهمية ربط التعليم بسوق العمل وصقل خبرات ومواهب الطلاب وبناء توجهاتهم العلمية والدراسية لاختيار التخصص الجامعي المناسب ليصبح الطالب عضوا بناء في المجتمع، لافتا إلى الخدمات التي تقدمها الدولة لشباب الخريجين من تدريبات في كافة التخصصات ومساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير القروض اللازمة لهم، فضلا عن تبنى أفكار ومبادرات الشباب بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال لتنفيذ تلك الأفكار والمشروعات على أرض الواقع،

وشيد المحافظ مبادرة المدرسة لربط التعليم بسوق العمل وتوعية الطلاب بكيفية اختيار دراستهم الجامعية وفقًا لإمكاناتهم ومهاراتهم وميولهم، موجها الشكر لإدارة المدرسة والقائمين على الندوة التثقيفية ولكافة الأستاذة وأعضاء هيئة التدريس المشاركين فيها،

وناشد قيادات التربية والتعليم بالمحافظة بتكرار وتعميم مثل تلك الندوات وتعميق قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية بالمحافظة وتنظيم رحلات ميدانية للطلاب لزيارة المشروعات القومية والتنموية التي يجرى تنفيذها بالمحافظة ومعرفة حجم الإنجازات التي تم ويجرى تنفيذها بالمحافظة.

حضر الأمسية كلًا من الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور علاء حيالله، وكيل كلية الصيدلة بجامعة سفنكس، ونقيب صيادلة أسيوط، ومحمد بشير، مدير المكتب الفني للمحافظ ورئيس مجلس أمناء مدرسة السلام الإعدادية الثانوية المشتركة، ومحمد إبراهيم دسوقي، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومحمد النمر، مدير عام التعليم الفني، وإيهاب عبد الحميد، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورئيس مجلس أمناء إدارة أسيوط التعليمية، والقس مايكل رفعت، أمين منطقة وجه قبلي لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، والشيخ صموئيل باقي صدقة، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور عبدالرحمن حيدر، مستشار رئيس جامعة سفنكس للذكاء الاصطناعي، وداليا تادرس، مدير فرع هيئة تنمية الصعيد، وإنجي ثروت إسكندر، مدير إدارة مدرسة السلام الإعدادية الثانوية المشتركة، وبعض أولياء الأمور والعشرات من طلاب وطالبات المدرسة.