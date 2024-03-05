برلماني يهدد باستجواب الحكومة بسبب فساد منظومة مواقف نقل الركاب بالمحافظات

طالب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحوكمة ملف مواقف السرفيس وتطويرها لتعظيم موارد الدولة منها، قائلا: فتحنا هذا الملف في اللجنة منذ 9 سنوات وطالبنا مراراً وتكراراً بمواجهة الفساد في منظومة المواقف وحتى الآن لم يحدث أي تحرك في هذا الملف الذي يمكن أن يدخل للدولة نحو 10 مليارات جنيه لو تم تم تطويره وإدارته بشكل صحيح وتقنين أوضاع المواقف العشوائية”.

وقال الحسيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن تقنين أوضاع وتطوير المواقف، إن هناك خلل اداري في المحليات في إدارة وهيكلة قطاع المواقف، وهناك فساد كبير ينخر في المواقف ويهدر هذه المليارات على الدولة، متابعا: “ابحثوا عن كشوف البركة في المواقف بالمحافظات، شوفوا من ينتفعون ويفسدون هذه المنظومة”.

وهدد وكيل لجنة الإدارة المحلية بتقديم استجواب ضد فساد منظومة مواقف نقل الركاب في المحافظات في حال عدم التصدي لهذا الفساد وإعادة هيكلة المنظومة وتطويرها، قائلا: “9 سنين بنتكلم في الموضوع دا ومفيش فايدة”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد رضا البنا، بشأن ضرورة تقنين أوضاع وتنظيم المواقف العشوائية المنتشرة بالمناطق المختلفة بحي المرج وخاصة موقف المرج الجديدة، والذي يعتبر مدخل لمحافظتي القاهرة والقليوبية، وذلك بهدف القضاء على الازدحام والتكدس المروري وأعمال البلطجة – المنتشرة بتلك المواقف، فضلاً عن مساهمة ذلك في تعظيم موارد الدولة، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 2023.

كما ناقشت اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الأول بشأن تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب وتقنين المواقف العشوائية ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات على سبيل المثال لا الحصر (موقف مدينة منشأة القناطر، موقف بمنطقة قرية نكلا بمحافظة الجيزة، موقف منطقة قرية برطس بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة)، والطلب الثاني بشأن تقنين تحصيل إيرادات مواقف السرفيس على كافة أنحاء الجمهورية عن طريق ميكنة عملية التحصيل ببطاقات فيزا مدفوعة مقدماً من خلال بنوك (التعمير والإسكان – الأهلي المصري – مصر)، وذلك لضمان الحصول على كامل إيرادات مواقف السرفيس.