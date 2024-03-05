البرلمان يهدد الحكومة بتشكيل لجنة تقصي حقائق كاشفة لمواقف سيارات نقل الركاب

أكد ممثلو وزارة التنمية المحلية أن حل مشكلات منظومة المواقف سيارات نقل الركاب لتطويرها وتعظيم إيراداتها هو طرحها للقطاع الخاص، وذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن تقنين أوضاع مواقف سيارات نقل الركاب بالمحافظات.

وقال اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية: آن الأوان لطرح هذا الموضوع على القطاع الخاص، الذي يعاني فساد، والقطاع الخاص أدرى بإدارته وتشغيله، واللجنة فتحت هذا الملف منذ 7 سنوات، وأؤكد أنه من الأفضل طرح المواقف على القطاع الخاص لإداراته وتشغيله.

من جانبها، قالت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة، إنه يجب طرح المواقف على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، وإن المحليات غير قادرة على إدارة هذا الملف.

وتابعت: “اعتذرت عن إدارة المواقف، إحنا منعرفش ندير مواقف، نعطيها للناس اللي تعرف تدير وتجيب فلوس، هناك فساد، ومنظومة الفساد أكبر مننا”.

وأكد اللواء إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، أن هناك بالفعل مشكلة كبيرة لديهم في إدارة المواقف وتشغيلها.

من جانبه قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: “وزارة التنمية المحلية فاشلة وأخففت إخفاقا كبيرا في هذا الملف، وكما نشيد ونحيي الوزارة في أى إنجاز لازم أما نشوف خلل نقول إن هناك إخفاق وهذا لا يعيب الوزير في شئ”.

وتابع السجيني: “أتمنى من وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، أن يتعامل مع هذا الملف تعامل جاد جدا، وهو لديه خبرات كبيرة تؤهله لذلك”.

واستطرد: “قبل مجلس النواب ما ينهي دورته الحالية لو لم يتم التعامل مع هذا الملف واتخاذ خطوات جادة فيه سنعد مذكرة ونطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق كاشفة”.

من جانبه، طالب النائب أسامة الأشموني، بالتصدي للفساد في المحليات، وضبط منظومة المواقف لمنع إهدار المال العام، وطالب المسئولين بالنزول للشارع والوقوف على المشكلات للقدرة على حلها، قائلا: “هنلاحق على السرفيس ولا التكاتك ولا على المباني، رئيس الجمهورية نفسه بينزل الشارع من الساعة الخامسة صباحا، لازم الوزراء والمسئولين ينزلوا”.