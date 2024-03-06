مساعد وزير التموين: توريد من 400 الي 700 رأس ماشية سودانية يومياً عبر الصنادل إلي محجر توشكي

أكد ” أحمد كمال” مساعد الوزير لشئون المشروعات والإعلام أنه يتم استلام يوميا ما يتراوح من 400 الي 700 رأس ماشية سودانية عبر الصنادل لمحجر أبو سمبل، مؤكدا أن إجمالي الكميات المستلمة خلال ال 48 ساعة الماضية بلغت 6 آلاف رأس ماشية من جيبوتي في ميناء سفاج جاء ذلك خلال جولة تفقدية على المجزر الآلي في البساتين التابع لشركة المصرية للحوم والدواجن بمشاركة المركز الاعلامي لوزارة التموين

فيما أوضح العميد محمود السعدني، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، إنه يتم طرح متوسط يومي من 50 إلى 75 طنًا من اللحوم بالمنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، موضحًا أنه يتم استلام تلك الكميات من خلال محجر ومجزر توشكي والذي يسع 30 الف رأس ، ومحجر و مجزر سفاجا الذي يسع 20 ألف رأس.

وأكد السعدني أنه رغم الأزمات السياسية في السودان الي أن توريد الماشية منها لم يتوقف منذ بدء التعاقد مع شركة السودانية منذ عام 2015 وحتي الآن وتحسبا لأي ظروف سياسية طارئة قامت الشركة القابضة الغذائية بتعدد المناشئ لاستيراد اللحوم الحية والمجمدة، مناشداً المواطنين بالحصول على الكميات من اللحوم بقدر احتياجاتهم فقط.

وأضاف السعدني، أنه يتم يوميا ما يتراوح من 50 الي 75 طن لحوم سودانية مجمدة، ترتفع الي 120 طنا يومياً خلال شهر رمضان المبارك، لافتا إلي أن توافر اللحوم في المحاجر التابعة للدولة والتي تصل إلي 9 آلاف رأس في محجر توشكي، ومن 3 الي 5 آلاف رأس في مجزر سفاجا وترتفع الي 10 آلاف رأس عند إضافة ما تم استلامه خلال ال48 ساعة الماضية.

وكشف السعدني أن هناك 5 آلاف رأس ماشية أخري على الحدود المصرية السودانية في إنتظار دخولها الي الأراضي المصرية فور انتهاء إجراءات الكشف البيطري عليها، كما أن هناك 3 مراكب رؤوس ماشية بحمولة 5 آلاف رأس لكل مركب من جيبوتي في طريقها الي ميناء سفاجا

وأوضح السعدني أن محجر توشكي يقوم باتباع أعلى مستويات الإجراءات البيطرية، حيث يتم الكشف على الذبيحة قبل الذبح، ويتم الكشف البيطري عليها من خلال لجنة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة.

وتابع السعدني، أنه يتم الكشف على الذبيحة مرة ثانية بعد الذبح، ثم يتم نقلها من محجر توشكى في سيارات مبردة إلى المجزر الآلي في البساتين، ليتم الكشف عليها مرة ثالثة للتأكد من خلوها من أي أمراض.

وأشار السعدني، إلى أن محجر توشكي يوجد به حاليًا ما يقرب من 9 آلاف رأس، وتتم استعاضة ما يتم ذبحه بشكل دوري، مؤكدًا أنه يتم الكشف البيطري علي الماشية في السودان وفي توشكي وفي مجزر البساتين، من خلال أطباء بيطريين، وذلك للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض.

وقال السعدني، إنه يتم شحن اللحوم السودانية من محجر توشكي إلى المجزر الآلي في البساتين بالقاهرة خلال 24 ساعة، ويتم صرفها بشكل دوري لمنافذ المجمعات الاستهلاكية وشوادر ومعارض أهلًا رمضان.

وأضاف السعدني أن الشركة المصرية للحوم والدواجن يتبعها أسطول من السيارات المبردة يتخطي 65 سيارة تتراوح سعات السيارات من 2 و4 و10 أطنان وحتى 25 طنًا، وهي جاهزة للتوجه لأي منطقة داخل مصر، علاوة على السيارات المبردة الخاصة بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتابع السعدني أنه تتم تغطية كل احتياجات معارض أهلًا رمضان من لحوم ودواجن في جميع محافظات الجمهورية دون وجود أي عجز في الكميات المطروحة في المعارض.

وأوضح السعدني، أنه يتم أيضًا طرح دواجن محلية وبرازيلية بسعر 100 جنيهًا للكيلو الواحد، ويتم ضخ كميات ضخمة منها لكل المنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية سواء من معارض سلعية أو منافذ بيعية.

وقال السعدني أنه يتم طرح مجزءات الدواجن (صدور) زنة 450 جراما بسعر 57 جنيها، والاوراك زنة 900 جراما بسعر 90 جنيها.

فيما أوضح رمضان الشحات مدير المركز الاعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم ضخ اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن البرازيلية والمحلية في كافة معارض وشوادر اهلا رمضان بأسعار أقل من السوق المحلية بنسبة تصل إلي 30٪.

وأضاف الشحات أنه يتم أيضا طرح اللحوم و الدواجن في السيارات السلعية المتنقلة في كافة محافظات الجمهورية خاصة المناطق الأكثر احتياجا.