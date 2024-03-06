كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاد «الملكى» بصورة مع دوري الأبطال

بمناسبة الذكرى رقم 122 على تاريخ إنشاء ناديه السابق ريال مدريد، احتقل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بهذا الحدث عبر حسابه الرسمي.

وكان كريستيانو رونالدو، قد لعب بين صفوف النادي «الملكي» في الفترة من 2009 وحتى 2018 بعد انضمامه للمارينجي قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وعبر حسابه الرسمي على منصة «اكس» للتواصل الاجتماعى، نشر النجم البرتغالي صورة قديمة له بقميص النادي الملكي وهو حاملًا الكأس الخاصة ببطولة دوري أبطال أوروبا للاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس ريال مدريد.

وقال رونالدو في منشوره: «تهانينا على هذه السنوات الـ 122 من التاريخ، عائلة مدريد! هيا يا مدريد».

ولعب رونالدو 438 مباراة في جميع المسابقات مع النادي الملكي منذ انضمامه للفريق في 2009، تمكن خلالها من تسجيل 450 هدفًا وصناعة 131 أخر.

وتوج رونالدو مع اللوس بلانكوس بـ 4 ألقاب من دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى لقبين من الدوري الإسباني و3 لقاب من كاس السوبر الأوروبي و3 من كأس العالم للأندية، علاوة على لقبين من كاس ملك إسبانيا ومثلهما من كأس السوبر الإسباني.