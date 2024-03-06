القباج تطلق جمعية قوافل الخير لدعم الأسر الأولى بالرعاية  بمنطقة الأسمرات

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي و اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إطلاق جمعية حنان الدنيا قوافل الخير لدعم الأسر الأولى بالرعاية من منطقة الأسمرات بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور رجل الأعمال الكويتي محمد الكندري الرئيس الشرفي لجمعية حنان الدنيا.

وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ القاهرة بتوزيع 3600 كرتونة غدائية على الأسر الأولى بالرعاية بمنطقة الأسمرات، حيث من المستهدف توزيع 10 آلاف كرتونة على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك على مستوى 19 محافظة.

يذكر أن جمعية حنان الدنيا سبق وأن أطلقت مبادرة «أفراحنا» تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لتوفير احتياجات المقبلين على الزواج واليتيمات والأسر الأكثر احتياجا، وذلك بتوزيع مستلزمات العروس من الأجهزة المنزلية والمفروشات على 400 عروسة من الأسر الأولى بالرعاية على مستوى 19 محافظة.